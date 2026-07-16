 Președintele nu are o problemă cu postarea ironică a DIICOT la adresa ministrului Dragoș Pâslaru. „Haideţi să vorbim de chestiuni substanţiale” | adevarul.ro
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Video Președintele nu are o problemă cu postarea ironică a DIICOT la adresa ministrului Dragoș Pâslaru. „Haideţi să vorbim de chestiuni substanţiale”

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Preşedintele Nicuşor Dan a comentat, joi, postarea ironică a DIICOT la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, el arătând că suntem cu toţii foarte, foarte tensionaţi, dacă facem o mare discuţie, dintr-o ironie în spaţiul public, iar reacţiile astea în exces nu fac deloc bine.

Nicușor Dan, față în față cu Dragoș Păslari
Președintele Nicușor Dan, la discuții cu ministrul Dragoș Pîslaru FOTO: Facebook

"Cred că există o diferenţă între ironic şi extrem de ironic şi cred că suntem cu toţii foarte, foarte tensionaţi, dacă facem o mare discuţie, dintr-o ironie în spaţiul public", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre postarea ironică a DIICOT la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

"Poate că putea să lipsească o ironie într-un cadru instituţional când societatea este tensionată. Pe de altă parte, reacţiile astea în exces nu fac deloc bine. Haideţi să vorbim de chestiuni substanţiale. Asta aşteaptă, cred eu, românii de la noi, să le rezolvăm probleme zi cu zi", a mai spus şeful statului.

Miercuri, DIICOT a postat pe Facebook o imagine generată de inteligenţa artificială cu mesajul "Astăzi suntem şi la Casa de Pensii;) Scuze că nu am anunţat înainte!".

Mesajul a fost interpretat în spaţiul public drept o ironie la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, despre care Alexandra Zară, eliberată din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, a afirmat că a demis-o pentru că nu l-a informat cu privire la acţiunea DIICOT din 30 iunie din judeţul Bihor.

După ieşirea Alexandrei Zară, ministrul a explicat că a "înlocuit o domnişoară cu 27 de ani de viaţă cu un profesionist cu peste 30 de ani de experienţă profesională în domeniu", spunând că "absolut nimic din CV-ul doamnei Zară nu putea vreodată să justifice numirea ei, la 26 de ani, în funcţia de preşedinte ANPDPD" şi că numirea acesteia a fost strict pe criterii politice, ea fiind fiica lui Ovidiu Zară, consilier general la Primăria Capitalei din partea AUR.

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