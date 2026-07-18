Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, spune că semnătura lui Trump este „lipsită de orice credibilitate”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a acuzat sâmbătă Statele Unite că au încălcat în mod repetat memorandumul de înţelegere semnat de preşedinţii celor două ţări, afirmând că aceste acţiuni demonstrează că semnătura preşedintelui american Donald Trump este "complet lipsită de valoare şi de credibilitate".

"Încălcările repetate" ale memorandumului de înţelegere semnat între cele două ţări la 17 iunie pentru încetarea ostilităţilor "au demonstrat încă o dată tuturor că semnătura preşedintelui american este lipsită de orice valoare şi credibilitate", a afirmat el într-un mesaj scris publicat pe platforma X şi preluat de televiziunea de stat, scrie Agerpres.

Liderul iranian a acuzat, de asemenea, Washingtonul că promovează o politică bazată pe "coerciţie, totalitarism şi brutalitate", despre care a spus că fac parte din doctrina Statelor Unite.

Anterior, guvernul iranian a anunţat că acordul-cadru convenit la jumătatea lunii iunie cu Statele Unite nu mai este valabil, susţinând că Washingtonul şi-a încălcat angajamentele asumate şi că Teheranul nu se mai consideră obligat să respecte înţelegerea.

Khamenei a avertizat că, dacă Statele Unite încearcă "să incite la război", "naţiunea iraniană şi frontul rezistenţei" au pregătite "lecţii de neuitat" pentru adversarii lor.

Separat, o sursă oficială iraniană a declarat pentru agenţia rusă TASS că Mojtaba Khamenei nu va apărea în public până când situaţia de securitate cu SUA şi Israelul nu se va stabiliza, transmite EFE. Potrivit aceleiaşi surse, motivele sunt legate de securitate, iar prima întâlnire externă a liderului suprem ar putea avea loc cu preşedintele rus Vladimir Putin, însă aceste informaţii nu au fost confirmate independent.