Case la munte în Italia, mai ieftine decât o mașină. Un apartament de 72 de metri pătrați costă 45.000 de euro

O locuință la munte poate costa mai puțin decât o mașină de clasă medie în unele dintre localitățile mai puțin cunoscute din nord-estul Italiei. În Cellino di Sopra, un mic sat cu aproximativ 80 de locuitori din Dolomiții friulani, un apartament de 72 de metri pătrați este scos la vânzare pentru 45.000 de euro, relatează Il Gazzettino.

Prețul ajunge astfel la aproximativ 625 de euro pe metrul pătrat, în comparație cu circa 5.000 de euro pe metrul pătrat în celebra stațiune Cortina d'Ampezzo.

Oferta a devenit cunoscută după ce agentul imobiliar Alessio Piccinato a publicat pe rețelele de socializare un videoclip despre proprietate, care a strâns peste 600.000 de vizualizări.

„Obiectivul meu este să le arăt oamenilor că există locuri în «muntele adevărat» unde prețurile apartamentelor sunt încă mici, mai mici decât cele ale unei mașini. Pentru cei care iubesc drumețiile și liniștea, pe teritoriul nostru există mici bijuterii neatinse”, a declarat Piccinato.

Ce primești pentru 45.000 de euro

Apartamentul din Cellino di Sopra este deja locuibil și se află într-o clădire construită în anii '80, după cutremurul care a afectat regiunea.

Locuința are două dormitoare, bucătărie, living, șemineu, sobă și o terasă cu vedere la munți. În preț este inclus și un garaj.

Potrivit agentului imobiliar, suma de 45.000 de euro nu reprezintă o excepție pentru această zonă, existând și alte proprietăți disponibile la prețuri similare.

Regiunea nu dispune de infrastructura de schi întâlnită în stațiunile montane consacrate, însă oferă numeroase trasee pentru drumeții și acces către atracții precum Erto și Casso, Vajont și lacul Barcis.

Proprietăți la prețuri similare pot fi găsite și în alte zone, precum Frisanco și Val Colvera. În micul sat Vals, format din aproximativ zece case, urmează să fie scoase la vânzare locuințe la prețuri asemănătoare.

„Dacă nu cauți neapărat instalații de schi, dar iubești natura, există soluții excelente la o cincime din prețurile din localitățile mai cunoscute”, spune Piccinato.

Cine cumpără case în satele de munte

Profilul principalilor cumpărători din aceste zone este reprezentat de cupluri italiene cu vârste între 55 și 60 de ani, potrivit agentului imobiliar.

„Caută liniște, natură și pace. Familiilor cu copii mici le este mai greu, pentru că preferă să aibă servicii precum un spital sau o farmacie mai aproape”, explică acesta.

Încep însă să apară și cumpărători străini. Piccinato spune că a vândut recent unei familii americane o locuință în Barcis pentru 80.000 de euro. Familia, care locuiește în Marea Britanie, va folosi proprietatea drept casă de vacanță.

Agentul susține că în regiune au început să cumpere proprietăți și cetățeni polonezi și maghiari.

Prețurile ar putea crește odată cu popularitatea zonelor

Situația este deja diferită în Piancavallo, o cunoscută stațiune de schi din Prealpii Carnici. Potrivit lui Piccinato, înainte de pandemia de Covid-19 puteau fi cumpărate acolo proprietăți chiar și cu 20.000 de euro.

Ulterior, interesul crescut pentru activitățile în aer liber a dus la majorarea prețurilor.

Agentul imobiliar recomandă celor interesați de astfel de proprietăți să cumpere înainte ca zonele montane mai puțin cunoscute să fie descoperite de turismul de masă.