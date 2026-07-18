 Asfaltul a ajuns la un tunel important de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș se apropie de 95% | adevarul.ro
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Asfaltul a ajuns la un tunel important de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș se apropie de 95%

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Lucrările pe Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au ajuns la aproape 95%, iar lucrările de asfaltare au ajuns în zona tunelului, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu.

Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș au ajuns la aproape 95%. FOTO: Arhivă
Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș au ajuns la aproape 95%. FOTO: Arhivă

„Asfaltul a ajuns la tunelul Curtea de Argeș (Alina și Daniela). Pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu-Pitești-A1, pe care o dăm curând în trafic. Procentul lucrărilor executate este aproape 95%”, a transmis Scrioșteanu.

Secțiunea are o lungime de 9,86 kilometri și include tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri.

Tronsonul ar putea fi deschis cu șase luni mai devreme

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța la începutul lunii iunie că secțiunea ar putea fi deschisă circulației în cursul acestui an, cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual, stabilit pentru februarie 2027, potrivit Agerpres.

La acel moment, antreprenorul austriac PORR era mobilizat pe șantier cu 435 de muncitori și 150 de utilaje.

Printre lucrările aflate în desfășurare se numărau așternerea fundațiilor de balast și a mixturilor asfaltice, precum și lucrări la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu. Totodată, erau montate elementele pentru iluminatul rutier și sistemele inteligente de transport (ITS).

La tunelul Momaia se lucra la instalațiile mecanice și electrice. Acesta urmează să beneficieze de sisteme pentru detectarea și evacuarea fumului și a noxelor, sisteme pentru evacuarea persoanelor în caz de dezastre și camere pentru monitorizarea traficului rutier.

Valoarea contractului pentru Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Odată cu deschiderea acestui tronson, șoferii ar urma să poată circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu-Pitești.

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