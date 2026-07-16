Președintele regretă că nu a trecut guvernul Tomac: „Cred în continuare că un guvern tehnocrat ne-ar fi pus într-o situaţie mult mai bună”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre soluţia pentru a avea un nou guvern, că indiferent ce opinie ar avea el, dacă nu găseşte o majoritate care s-o susţină, e un efort inutil.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat cum ar arăta soluţia pentru desemnarea unui nou premier.

"Eu am pus nişte condiţii pe care nu vi le mai aduc aminte, direcţie prooccidentală şi toate celelalte, care sunt esenţiale, dar generale, şi mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program şi pe nişte oameni".

"Indiferent ce opinie aş avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care s-o susţină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat, pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situaţie mult mai bună decât cea în care suntem azi", a adăugat şeful statului.

El a arătat că nu s-a întâmplat acest lucru şi mai departe discuţia este la partide.

Şeful statului a menţionat că el crede în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată, ne-ar fi pus într-o situaţie mult mai bună decât cea în care suntem azi.