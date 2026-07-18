Șocant. Treptele din centrul orașului Cernăuți au fost pavate cu pietre funerare din granit luate din cimitir

În Cernăuți, pe treptele Pieței Filarmonicii, care au fost renovate cu puțin timp înainte de Târgul Petriv, au fost observate bucăți de lespezi de granit cu imagini ale unor persoane decedate.

Reprezentantul Consiliului Local Oleksiy Kaspruk a anunțat în seara de 17 iulie că scările au fost reparate cu „pietre funerare”.

„Am fost stupefiat jumătate de oră... IA? Provocare? Photoshop?! Nu. Deja confirmat. «Acționat». Scările Pieței Filarmonicii au fost renovate cu pietre funerare”, a scris deputatul.

Mai târziu, ceea ce a văzut a fost confirmat de consilierul local Yana Brus: „Cât de lacom trebuie să fii să folosești granitul care era deja în cimitir în loc de granit nou și unde altundeva?”, scrie Focus.

„Da, este adevărat! Scările din Piața Filarmonicii au fost renovate cu dale de granit cu imagini ale decedaților... Pentru bugetul orașului, după standardele de astăzi, nu a costat atât de mult - doar vreo 190 de mii de grivne. Dar cum?”, a fost indignată Yana Brus.

Cu toate acestea, în dimineața zde 18 iulie nu existau imagini cu decedatul, a declarat fosta vicepreședintă a Consiliului Raional Cernăuți, Liudmila Kușnir, care a verificat personal scările.

„În această dimineață, scările de lângă Sala Filarmonicii au devenit probabil cea mai populară locație din oraș. Oamenii au venit, au făcut poze, s-au uitat cu atenție, au argumentat și au căutat răspunsuri”, a remarcat Kushnir și a arătat o fotografie în care portretele nu mai erau acolo.

Conform licitației, antreprenorul care a reparat treptele este Spabud LLC din Velyky Kuchuriv. În licitație se precizează că este vorba de o reparație curentă a treptelor, costul lucrării fiind de 190 de mii de grivne.

După cum a declarat șeful companiei, Oleg Kerdey, pentru „Molody Bukovynyts” într-un comentariu, nicio placă de pe trepte nu a fost înlocuită. Au mutat-o ​​doar pe cea existentă.

„Se pare că, în timpul lucrărilor, plăcile erau murdare, iar muncitorii nu au văzut în ce direcție sunt montate. Dar nu au fost înlocuite plăcile - au montat-o ​​pe cea care era acolo din vremea amenajării Pieței Filarmonicii. Dar este ciudat că au observat acest lucru abia acum, pentru că a avut loc Târgul Petrivsky, mulți oameni se plimbau și nimeni nu a văzut nimic. Vom afla cum s-a întâmplat totul în primul rând”, a spus Oleg Kerdey.

Primăria a promis că va comenta ulterior, dar deocamdată a menționat că investighează toate circumstanțele.