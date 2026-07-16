Grindeanu este de acord cu aplicarea referendumului lui Nicușor Dan în București, dar din 2028. „Avem un primar general care este acuzat sau este suspect că a luat mită tocmai de la dezvoltători imobiliari”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că este de acord cu aplicarea prevederii potrivit căreia primarul general al municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului, aşa cum au votat bucureştenii la referendumul pe care Nicuşor Dan l-a convocat când era primar.

”Codul urbanistic nu este doar legat de Bucureşti, sunt foarte multe lucruri. Pe componenta legată de Bucureşti suntem de acord cu aplicarea referendumului, nu sunt împotriva acestui lucru, e absolut normal, a fost un referendum care a trecut şi sunt de acord cu acest lucru. Dar am această problemă care cred eu că este cât se poate de normală, având în vedere că în acest moment vorbim despre Bucureşti, vorbim de preluarea de către Primăria Generală a Capitalei a autorizaţiilor de construcţie, a tot ceea ce ţine de dezvoltări imobiliare în Bucureşti, să fie preluate de la sector, către Primăria Generală, pentru că aşa a fost referendumul. Şi da, suntem de acord cu acest lucru, dar începând cu 2028, pentru că avem în acest moment un primar general care este acuzat sau este suspect că a luat mită tocmai de la dezvoltători imobiliari în campania electorală, să-şi pună afişe, să-şi facă în campanie, să iasă primar general”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu difuzat joi seară de Antena 3.

Liderul PSD a spus că nu va vota prevederea ca primarul general al municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului până la viitoarele alegeri locale.

”Şi n-am să fiu de acord dacă acest amendament nu trece să votez altcumva decât din 2028. Pentru că bucureştii nu ştiau că au un primar care este suspect că a luat şpagă de la dezvoltatori imobiliari când au votat la acest referendum. Aşa că dacă în 2028 continuă să meargă pe această linie, măcar sunt în cunoştinţă de cauză”, a argumentat Grindeanu.