Nicușor Dan convoacă liderii partidelor la Cotroceni pentru consultări pe tema Codului Urbanismului

Președintele României, Nicușor Dan, organizează joi, 16 iulie, la Palatul Cotroceni, o rundă de consultări cu reprezentanții principalelor formațiuni politice, tema centrală a discuțiilor fiind noul Cod al Urbanismului.

Întâlnirea este programată să înceapă la ora 12.00 și va reuni reprezentanți ai fostei coaliții de guvernare, potrivit Administrației Prezidențiale.

Discuțiile vizează reglementările din domeniul urbanismului și implicațiile acestora pentru administrațiile locale și dezvoltarea orașelor.

La consultări vor participa reprezentanți ai Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Din partea formațiunilor politice sunt așteptați Rareș Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu și Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR), precum și Gheorghe Nacov, reprezentant al Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.