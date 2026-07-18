Județele care intră sub Cod galben și portocaliu de furtuni. Averse torențiale, vânt puternic și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă după-amiază mai multe avertizări nowcasting cod galben și cod portocaliu de vreme severă pentru zone din mai multe județe ale țării.

Avertizările cod galben vizează zone din județele Covasna, Brașov, Harghita, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara.

În aceste zone sunt prognozate local averse torențiale, care vor acumula între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri. În unele dintre zonele avertizate, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 50-60 km/h.

Cod portocaliu în Maramureș, Satu Mare, Covasna și Gorj

Avertizările cod portocaliu vizează localități din județele Maramureș, Satu Mare, Covasna și Gorj.

În județul Maramureș este vizată localitatea Seini, iar în Satu Mare avertizarea se aplică în Medieșu Aurit, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Culciu, Apa și Racșa. Meteorologii anunță averse torențiale de 30-40 de litri pe metrul pătrat, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În județul Covasna, codul portocaliu vizează localitățile Lemnia, Poian, Mereni și Estelnic, unde sunt prognozate averse de 25-40 de litri pe metrul pătrat, descărcări electrice frecvente și grindină de 2-4 centimetri.

În județul Gorj sunt vizate Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Tismana, Bălești, Runcu, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Peștișani, Dănești, Stănești, Telești, Bălănești, Mușetești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Lelești și Arcani.

Și aici sunt prognozate averse torențiale de 25-40 de litri pe metrul pătrat, descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, de 2-4 centimetri.

ANM precizează că avertizările și atenționările meteorologice sunt actualizate în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate. Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum șase ore.