Tensiune maximă la Kiev: După ministrul Apărării, Zelenski se gândește să-l demită și pe comandantului suprem al armatei ucrainene

Volodimir Zelenski nu exclude posibilitatea demiterii comandantului suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sârski. Șeful statului încearcă să găsească o ieșire din criză cu conducerea militară.

Volodimir Zelenski reunește comandanți militari în acest weekend pentru a le asculta evaluările situației de pe câmpul de luptă și pentru a intervieva candidați la comanda armatei ucrainene, potrivit Financial Times, citând un înalt oficial din administrația prezidențială.

Sursa a declarat că Zelenski este gata să-l înlăture pe Sârski din funcție dacă poate găsi un comandant care să asigure un transfer lin al puterii, menținând în același timp o apărare puternică de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe 1.200 de kilometri.

Zelenski l-a demis pe ministrul civil al Apărării după ce Syrski, potrivit spuselor lui Mihail Fedorov însuși, i-a prezentat președintelui un „ultimatum”, cerând demiterea oficialului în vârstă de 35 de ani, scrie Focus.

Însă, potrivit publicației, luarea în considerare de către președinte a demiterii lui Syrsky a avut loc abia după protestele ucrainenilor care au cerut ca Fedorov să rămână în funcție.

Însuși Zelenski le-a spus reporterilor că relațiile dintre Fedorov și Syrski s-au deteriorat până la punctul în care nu mai vorbeau între ei și puteau comunica doar atunci când președintele acționa ca mediator.

Fedorov a declarat presei că Syrsky a fost cel care i-a blocat încercările de a reforma Ministerul Apărării și l-a acuzat de corupție. În același timp, i-a adus un omagiu ofițerului pentru apărarea Kievului în primele săptămâni ale invaziei și contraofensivei din 2022 de la Harkov și Herson.

Potrivit lui Fedorov, dacă Ucraina vrea să învingă inamicul cu pierderi minime, trebuie să schimbe comandantul-șef și șeful statului major general. Referindu-se la escaladarea atacurilor cu drone ucrainene asupra țintelor din Federația Rusă, el a spus că natura războiului se schimbă, dar cel sirian nu se schimbă odată cu ea.

Fedorov a mai spus că i-a cerut lui Zelenski să-l demită pe Syrski, spunând că o reorganizare a conducerii militare de vârf este necesară pentru a învinge Rusia.

Fedorov și Syrsky aveau opinii fundamental diferite despre cum să se poarte războiul. Ministrul apărării vedea dronele și automatizarea ca fiind viitorul războiului, în timp ce generalul, poreclit „Măcelarul”, a rămas fidel metodei tradiționale, axată pe infanteria de asalt și artilerie.

Partenerii occidentali ai Ucrainei și oficialii NATO au colaborat îndeaproape cu Fedorov și i-au susținut planurile de reformă. Potrivit atașatului militar NATO de la Kiev, înlăturarea bruscă a lui Fedorov a fost un șoc pentru Occident.