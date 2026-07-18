Un șofer de camion a fost concediat după o greșeală de peste 100.000 de dolari. A distrus un transport întreg de înghețată

Un șofer de camion din Australia a pierdut procesul prin care și-a contestat concedierea, după ce o eroare privind temperatura unei remorci frigorifice a dus la dezghețarea unui întreg transport de înghețată și la pierderi de peste 100.000 de dolari pentru angajatorul său, relatează Daily Mail.

Jeremiah Manly a fost concediat de compania ERH Refrigerated Transport la câteva zile după un transport efectuat în decembrie 2025. Șoferul trebuia să preia o încărcătură de produse congelate din Melbourne și să o livreze unui client din Sydney.

Documentele transportului indicau că temperatura remorcii trebuia setată la minus 22 de grade Celsius.

Comisia pentru Muncă Echitabilă din Australia a constatat însă că, pe întreaga durată a călătoriei, temperatura din remorcă a fost setată la minus un grad Celsius.

Până când eroarea a fost observată, iar temperatura a fost corectată de la distanță de managerul de noapte al companiei, înghețata se dezghețase deja. Întregul transport a trebuit aruncat, scrie Daily Mail.

Marfa distrusă valora aproape 74.000 de dolari, iar costurile pentru eliminarea acesteia au adăugat alte peste 30.000 de dolari la pierderile companiei.

Șoferul putea verifica temperatura de șase ori

Manly lucra pentru companie din noiembrie 2022 și efectuase aproximativ 600 de transporturi de produse refrigerate.

După ce a fost concediat pe 8 decembrie, acesta a contestat decizia, susținând că angajatorul nu a respectat o procedură echitabilă.

Comisarul Damian Sloan a constatat că au existat probleme în ceea ce privește procedura, deoarece compania luase deja decizia concedierii înainte de a asculta explicațiile angajatului. Acest lucru nu a fost însă suficient pentru anularea măsurii.

Șoferul a susținut că își amintește că a setat corect temperatura, dar nu a putut explica de ce aceasta nu s-a menținut la nivelul necesar. El a afirmat și că ușile remorcii nu se închideau corespunzător și necesitau reparații.

Comisarul a respins explicația și a constatat că șoferul avusese mai multe ocazii să identifice problema în timpul călătoriei.

„A recunoscut în timpul audierii că a avut șase ocazii să verifice temperatura remorcii, dar este clar că nu a făcut acest lucru”, a afirmat comisarul, mai notează Daily Mail.

Acesta a concluzionat că neîndeplinirea obligațiilor de serviciu a provocat pierderi semnificative companiei și că angajatorul a avut un motiv valid pentru concediere.

Comisia a respins astfel contestația șoferului, stabilind că măsura concedierii nu a fost „dură, nedreaptă sau nerezonabilă”.