 „Zeul Haosului” vine spre Pământ în mai puțin de trei ani. Asteroidul va fi văzut de 90% din populaţia planetei | adevarul.ro
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„Zeul Haosului” vine spre Pământ în mai puțin de trei ani. Asteroidul va fi văzut de 90% din populaţia planetei

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În mai puţin de trei ani, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale secolului va putea fi urmărit cu ochiul liber de aproape întreaga omenire.

Asteroidul Apophis
Asteroidul se apropie de Pământ FOTO: X

Pe 13 aprilie 2029, asteroidul Apophis – supranumit „Zeul Haosului” – va trece extrem de aproape de Pământ, iar oamenii de ştiinţă estimează că până la 7,6 miliarde de oameni, adică aproximativ 90% din populaţia planetei, îl vor putea vedea. Va fi, spun cercetătorii, un spectacol „o dată la o mie de ani”.

Denumit oficial 99942 Apophis, asteroidul are forma unei alune şi măsoară circa 450 de metri în cel mai lat punct – aproape cât înălţimea clădirii Empire State din New York. Este suficient de mare încât, dacă ar lovi vreodată Pământul, ar putea distruge un oraş întreg.

Se crede că Apophis provine din centura principală de asteroizi dintre Marte şi Jupiter, dar acum orbitează în jurul Soarelui între traiectoriile planetelor Venus şi Pământ, la fiecare 10,5 luni. Numele său vine de la Apep, zeul-şarpe egiptean al întunericului şi dezordinii – de aici şi porecla „Zeul Haosului”, potrivit Live Science.

Cât de aproape va ajunge

În ziua trecerii, asteroidul va ajunge la o distanţă minimă de aproximativ 30.600 de kilometri de Pământ. Este mult mai departe decât Staţia Spaţială Internaţională, dar, surprinzător, mai aproape decât câteva sute de sateliţi aflaţi pe orbite înalte. Aceşti sateliţi nu sunt însă în pericol, pentru că pot fi manevraţi cu uşurinţă în afara traiectoriei asteroidului.

Pe scurt, nu. În acest moment, şansele ca Apophis să lovească Pământul în timpul acestei treceri – sau în următorii 100 de ani – sunt zero. Unii experţi atrag totuşi atenţia că trecerea atât de apropiată ar putea modifica traiectoria asteroidului sau chiar structura lui, motiv pentru care oamenii de ştiinţă vor să studieze evenimentul cât mai în detaliu.

De aceea, telescoape din întreaga lume îşi vor coordona observaţiile, iar mai multe sonde spaţiale, printre care OSIRIS-APEX a NASA, vor încerca să treacă pe lângă asteroid pentru a-i analiza structura şi mişcarea. Evenimentul este atât de important încât ONU a declarat anul 2029 „Anul Internaţional al Conştientizării Asteroizilor şi al Apărării Planetare”.

Un moment de reflecţie cosmică

Pentru cercetători, dincolo de valoarea ştiinţifică, trecerea lui Apophis are şi o dimensiune umană.

„A vedea Apophis trecând pe lângă noi înseamnă a trăi o experienţă cosmică împărtăşită, a conştientiza cât de mic este Pământul în imensitatea spaţiului”, a declarat Richard Binzel, cercetător specializat în ştiinţe planetare la MIT şi unul dintre organizatorii recentului workshop dedicat evenimentului, desfăşurat în iunie la Universitatea din Padova, Italia.

El speră ca momentul să inspire o nouă generaţie de pasionaţi de ştiinţă: „Sper ca oamenii să găsească trecerea lui Apophis fascinantă, pentru că nu are absolut nimic înfricoşător. Cine ştie câţi tineri ar putea simţi o scânteie de curiozitate care să-i poarte spre o carieră în studiul spaţiului”.

Este, de altfel, prima dată din istorie când oamenii pot prezice din timp trecerea unui asteroid vizibil cu ochiul liber.

Cine îl va putea vedea

Noile hărţi realizate de cercetători arată exact cine va avea şansa să observe asteroidul în cele aproximativ şapte ore cât va dura trecerea. Apophis va fi vizibil doar pentru cei aflaţi pe traiectoria lui, în zonele unde este seară sau noapte, cu cer senin şi poluare luminoasă redusă.

La începutul trecerii, când asteroidul este cel mai departe de Pământ, îl vor putea vedea circa 4,5 miliarde de oameni din Australia şi cea mai mare parte a Asiei. Momentul de vârf va fi la jumătatea evenimentului, când asteroidul ar putea fi văzut de până la 5,7 miliarde de oameni din estul Africii, sudul Europei, Australia, întreaga Asie şi Orientul Mijlociu. 

Cele mai bune fotografii vor fi surprinse, cel mai probabil, de observatoarele din Insulele Canare, în Spania.

Spre final, când Apophis ajunge cel mai aproape de noi, va fi vizibil pentru aproximativ 1,9 miliarde de oameni din estul Americii de Sud, nordul Africii şi părţi din Europa. Singurul continent care nu va avea parte de o privelişte clară este America de Nord.

Cei norocoşi care îl vor zări nu trebuie însă să se aştepte la ceva dramatic: asteroidul va arăta ca „o stea modestă care traversează încet cerul, aproape ca un satelit care se mişcă lent”, spune Binzel, strălucind la fel de tare ca stelele din Carul Mare.

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