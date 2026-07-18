Un profesor a încercat să mituiască un polițist după ce a fost prins cu 106 km/h. Ce pedeapsă a primit în instanță

Un profesor al unui colegiu tehnic din Suceava a ajuns în fața judecătorilor pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani unui polițist care îl oprise pentru depășirea vitezei legale, relatează Ziarul de Iași.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 17 decembrie a anului trecut. Polițiștii rutieri din Pașcani au oprit, pe raza comunei Cristești, un autoturism Suzuki care se deplasa dinspre Suceava spre Bacău.

Mașina circula cu 106 km/h într-o zonă în care viteza maximă admisă era de 60 km/h.

Șoferului, Florin Cuzenco, i s-a explicat abaterea comisă, valoarea amenzii prevăzute de lege și unde putea să o achite.

Când polițistul a revenit pentru a-i prezenta procesul-verbal, l-a observat pe șofer ținând în mână o sumă de bani.

„Nu se poate să dau 450 să mă lăsați? Ca să nu mai... să nu mai”, i-ar fi spus acesta polițistului. Cei 450 de lei reprezentau un sfert din valoarea amenzii pe care urma să o primească, scrie Ziarul de Iași.

Polițistul a refuzat banii, iar imaginile surprinse de camera video din dotarea acestuia au fost ulterior folosite ca probă în dosarul penal deschis pe numele profesorului.

A primit un an și jumătate de închisoare cu suspendare

În fața anchetatorilor, Cuzenco a explicat că se îndrepta spre aeroportul din Bacău pentru a-și întâmpina fiul, care studia în străinătate. El a susținut că era „bulversat, zăpăcit” și se grăbea, motiv pentru care a decis să îi ofere bani polițistului.

În timpul anchetei, profesorul a solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, propunere acceptată de procurori și înaintată instanței, mai notează Ziarul de Iași.

Judecătorii au aprobat acordul, iar bărbatul a primit o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării. Instanța a stabilit și un termen de supraveghere de doi ani.