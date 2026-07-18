 Doi militari americani au fost ucişi în urma atacurilor iraniene în Iordania. Un al treilea soldat este dat dispărut | adevarul.ro
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Doi militari americani au fost ucişi în urma atacurilor iraniene în Iordania. Un al treilea soldat este dat dispărut

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  Doi militari americani au fost ucişi în Iordania, fiind pentru prima dată de la cea mai recentă escaladare a conflictului cu Iranul când membri ai armatei SUA îşi pierd viaţa, a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), relatează AFP, dpa şi Anadolu.

Militari SUA
Militari SUA FOTO: Arhivă

Într-o postare publicată pe platforma X, CENTCOM a confirmat decesul celor doi militari în urma atacurilor iraniene asupra poziţiilor americane din Iordania.

Anterior, comandamentul american a transmis că atacurile cu rachete balistice şi drone lansate de Iran au provocat moartea celor doi militari, în timp ce un al treilea militar american este în continuare dat dispărut, scrie Agerpres.

Potrivit CENTCOM, alţi patru militari americani evacuaţi la spitale din Iordania au fost externaţi, iar personalul care a suferit răni uşoare şi-a reluat activitatea.

Din respect pentru familii, identitatea militarilor decedaţi nu va fi făcută publică înainte ca rudele apropiate să fie notificate oficial, a precizat comandamentul american.

Cea mai importantă bază militară americană din Iordania este situată la Azraq, la circa 100 de kilometri nord-est de Amman. CENTCOM nu a precizat locul exact în care s-au înregistrat victimele.

SUA au bombardat Iranul pentru a şaptea noapte consecutivă vineri spre sâmbătă iat Teheranul a ripostat din nou lovind ţinte în Iordania, Kuweit şi Bahrein şi ameninţând că va trece la o "ofensivă totală".

Guvernul iranian a anunţat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că şi-a încălcat obligaţiile asumate prin memorandumul de înţelegere semnat de preşedinţii celor două ţări la 17 iunie la Islamabad pentru încetarea ostilităţilor.

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