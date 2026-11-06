Premierul Luca Niculescu, la Summitul Concordia: Încrederea se poate pierde într-o singură noapte

Premierul Luca Niculescu a declarat vineri, 6 noiembrie, la Summitul Concordia 2026, cu tema „Cum activăm capitalul României”, că mobilizarea resurselor pentru investiții depinde și de refacerea încrederii dintre autorități, companii și cetățeni. Evenimentul a fost organizat de Confederația Patronală Concordia.

Șeful Executivului a afirmat că România are economii care pot fi orientate spre investiții, acces la fonduri europene, oameni pregătiți și companii competitive pe piețele internaționale. În opinia sa, aceste resurse sunt însă mai greu de valorificat în lipsa unui „capital de încredere”.

„Se câștigă greu, se câștigă într-un mod complicat, dar se poate pierde foarte rapid, se poate pierde într-o singură noapte, uneori chiar într-o zi în care apare o ordonanță sau o hotărâre de guvern în Monitorul Oficial”, a declarat premierul, referindu-se la încredere.

Premierul Luca Niculescu Foto: Mediafax

Schimbările de reguli impuse de stat, recunoscute în fața antreprenorilor

Niculescu a susținut că mediul privat a dus o mare parte din greul dezvoltării economice a României. El a invocat contribuția antreprenorilor români, a investitorilor străini și a angajaților din companii la crearea locurilor de muncă, dezvoltarea industriilor și integrarea în economia europeană și globală.

Premierul a recunoscut că, pe lângă crizele politice și financiare, pandemie, șocurile energetice și inflație, companiile au fost nevoite să facă față și modificărilor de reguli venite din partea statului. Totodată, el a descris transformarea României drept rezultatul unui efort colectiv, nu meritul unui singur guvern sau al unei singure instituții.

„Prosperitatea nu se produce prin ordonanță de urgență, ea se construiește în școli, în fabrici, în birouri, în laboratoare, în ferme, prin investiții, prin inițiativa de care dați dovadă, prin asumarea riscurilor și mai ales prin munca oamenilor”, a spus premierul.

În privința relației dintre stat și companii, Niculescu a spus că solicitările de eficiență adresate mediului privat trebuie însoțite de un efort similar în instituțiile publice.

„Când le cerem companiilor să devină mai eficiente, instituțiile statului trebuie să facă exact același efort”, a afirmat Luca Niculescu.

Concordia Summit 2026 este a doua ediție a evenimentului și reunește, potrivit organizatorilor, reprezentanți ai mediului de afaceri, decidenți politici, autorități de reglementare și parteneri europeni. Tema dezbaterilor este transformarea avantajelor României — de la poziția geostrategică și resursele energetice și agricole până la industria IT — în investiții, exporturi și locuri de muncă bine plătite, în contextul concurenței regionale pentru capital.

Confederația Patronală Concordia este o organizație reprezentativă la nivel național și partener de dialog social. Potrivit propriei prezentări, reprezintă peste 4.200 de companii cu capital românesc și străin, din 22 de industrii, care angajează 500.000 de salariați și produc peste 30% din PIB-ul României.