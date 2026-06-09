Eugen Tomac respinge zvonurile că își depune mandatul. „Voi duce această procedură până la votul Parlamentului”

Premierul desemnat Eugen Tomac a negat marți seara că ar intenționa să își depună mâine mandatul în fața președintelui Nicușor Dan.

Eugen Tomac a declarat că nu își va depune mandatul, așa cum au apărut zvonuri pe tot parcursul zilei de marți. Anunțul a fost făcut într-o postare, marți seara, pe pagina sa de Facebook.

”Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Tomac pe pagina de socializare.

Premierul desemnat s-a arătat încrezător că votul din Parlament va fi unul favorabil.

”Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a mai spus Tomac.

Premierul desemnat a declarat că va merge în Parlament să ceară votul de încredere când va avea acordul partidelor care au rămas să se pronunţe, urmând ca miercuri să solicite o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Îmi doresc enorm să găsim deschiderea necesară pentru a continua acest dialog şi pentru a primi sprijinul necesar pentru învestirea unui guvern. Voi respecta termenele procedurale prevăzute, astfel încât să mă prezint exact aşa cum trebuie, astfel încât să respectăm toţi paşii pe care îi avem de parcurs în ceea ce priveşte depunerea programului de guvernare şi lista cu cabinetul de miniştri. Nu am discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, dar evident că după ce voi încheia seria de discuţii cu toţi parlamentarii cu care am stabilit întrevederi aici, în Parlament, în cursul zilei de mâine voi solicita o întrevedere”, a precizat Tomac.

După ce luni s-a întâlnit cu liderii principalelor partide care au format coaliția de guvernare, PNL, USR și PSD, Eugen Tomac a continuat marți, 9 iunie, discuțiile cu partidele, grupurile parlamentare și parlamentarii neafiliați în vederea obținerii numărului necesar de voturi pentru învestirea Guvernului.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat după întâlnirea cu Eugen Tomac că formațiunea sa va continua analiza propunerii de guvern, însă nu poate promite în acest moment un vot favorabil în Parlament.

„Am spus că vom analiza, vom discuta în continuare. Pot să promit că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite că vom vota pentru un guvern”, a afirmat Hunor. Mesajul liderului UDMR sugerează că Uniunea exclude, în acest moment, un vot împotrivă, însă nu și variante precum abținerea sau neparticiparea la votul de învestitură.

Liderul UDMR a pus sub semnul întrebării șansele unui executiv care nu beneficiază de o majoritate parlamentară stabilă.

„Ar fi masochism politic să votez un guvern din care nu fac parte după ce a fost dat jos guvernul din care am făcut parte și să votez guvernul cu cei care au dat jos guvernul. Deci, vă dați seama, nu se leagă. Nu se poate explica de ce face acest lucru, de ce votezi un guvern din care nu faci parte, după episodul moțiunea de cenzură”, a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.