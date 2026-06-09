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Analiză Guvernul Tomac, fără majoritate clară: calcule politice, tensiuni între partide și spectrul anticipatelor

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În timp ce PSD pare dispus să susțină varianta unui guvern tehnic construit în jurul lui Eugen Tomac, PNL, USR și UDMR transmit semnale de rezervă sau chiar de opoziție. Incertitudinea din aceste zile scoate la iveală nu doar lipsa unei majorități clare în Parlament, ci și tensiunile dintre partidele pro-occidentale, calculele electorale legate de eventuale alegeri anticipate și ascensiunea AUR în sondaje.

În paralel, blocajul politic riscă să afecteze dosare esențiale ale perioadei următoare, precum implementarea PNRR, reforma salarizării și procesul de aderare a României la OCDE.

Eugen Tomac, premier desemnat
Ce șanse are Guvernul Tomac. Foto: Inquam Photos/O.Ganea

„Adevărul” a stat de vorbă cu analistul politic Vlad Adamescu, care consideră că guvernul propus de Eugen Tomac nu va reuși să obțină o majoritate parlamentară. În opinia sa, nominalizările apărute pe surse înclină balanța în favoarea PSD, iar acest lucru va cântări decisiv la votul din Parlament.

„Din punctul meu de vedere, e mai mult înspre aripa Partidului Social Democrat. Vedem și că există un interes mai mare din partea PSD-ului de a influența guvernarea în momentul de față, în timp ce PNL și USR își doresc mai degrabă să rămână în opoziție, adică să nu-și asume complet guvernarea.

De aceea, nici nu cred, în momentul de față, că va trece acest guvern de Parlament. Am văzut declarațiile celor de la USR, am văzut declarațiile de la PNL, am văzut și scepticismul celor de la UDMR cu privire la acest guvern. Deci, în momentul de față, pare că singurii dispuși să voteze guvernul Tomac sunt partea social-democrată și diversele particule suveraniste apărute în jurul PSD, care împreună nu reușesc, desigur, să ajungă la majoritatea de 233 de voturi”.

„Georgescu a spus ieri sau astăzi că cere suspendarea președintelui Nicușor Dan”

Strategia AUR pare să fie centrată pe propriul interes politic. Sondajele îi conferă, în prezent, o poziție de forță, iar scenariul alegerilor anticipate este promovat ca o formă de presiune asupra partidelor tradiționale.

„Eu mă îndoiesc profund că AUR ar vota acest guvern sau orice guvern propus de Nicușor Dan în momentul de față, mai ales că acum a început această campanie de PR cu „vrem suspendarea președintelui”. Am auzit că și Georgescu a spus ieri sau astăzi că cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, că este un președinte ilegitim și așa mai departe, retorica standard.

Din punctul lor de vedere - și acum mă pun în pielea lor - strategia este să nu voteze nimic, să continue să facă opoziție, să spună că au votat împreună „pentru români”, că ceilalți au adus austeritate și așa mai departe, și să insiste pe soluțiile pe care le propun ei: alegeri anticipate și suspendare, amândouă în același timp.

Mă îndoiesc profund că ar putea, cine știe, să existe negocieri la nivel individual, ca niște parlamentari AUR să sară dintr-o barcă în alta. Și ei fiind foarte bine în sondaje, cred că, la nivel de partid, acum toată lumea ascultă de șef, pentru că e clar că el i-a dus la procentul acesta. Cine ar părăsi un partid care crește în sondaje și care nu trebuie să facă mare lucru în perioada asta decât să critice greșelile politice ale președintelui sau ale unui guvern, oricare ar fi el? 

Cred că și oamenii din jurul lui asta îi spun: că există voturi. Sigur că există voci, mai ales în PNL, care ar fi cel puțin dispuse să voteze orice variantă care vine de la președinte, dar nu cred, în momentul de față, că sunt suficiente voturi sau suficientă masă critică acolo cât să provoace această ruptură în interiorul PNL pe care președintele se baza din prima. Când credea că poate să refacă coaliția fără Bolojan, cu altcineva de la PNL”, spune analistul.

Cum ar putea România să piardă 7 miliarde de euro?
PNRR prioritatea Guvernului Foto: Virgil Popescu

Legile care trebuie votate până în august, măsură de verificare

Pachetul de legi aferent PNRR conține nouă legi cheie de care depinde încasarea a peste 7 miliarde de euro din fondurile europene. România nu îşi permite să nu îi încaseze, dar blocajul politic ar putea avea repercusiuni într-un timp scurt.

„Eu cred că se va ajunge totuși la niște compromisuri când vine vorba de salarizare, de exemplu, dar, cum ați spus și dumneavoastră, sunt amendamente depuse de toată lumea. Ce s-ar putea întâmpla este să avem legea salarizării și Comisia Europeană să nu fie de acord cu ea, caz în care oricum pierdem acei bani. În acest caz, oricum pierdem banii respectivi din PNRR.

Cred că prezumţia cea mai realistă pe care trebuie să o facem este că vom pierde o parte din PNRR și să vedem ce putem salva punctual, inclusiv la legea salarizării”, spune analistul. 

Acesta mai adaugă faptul că, în lumina ultimelor declaraţii, UDMR nu este dispus să facă compromisuri când vine vorba de ministere:

„Vedem că PNL și USR se coordonează pentru că își imaginează că în jurul lor se va forma un pol electoral și cred că împreună pot obține 25-30% la alegeri parlamentare, fie anticipate, fie la termen. Iar UDMR-ul dorește să fie direct la pârghii, cel puțin la Dezvoltare”

Scenariul anticipatelor nu trebuia să fie în agenda publică în 2026

Discuția despre alegeri anticipate începe să apară tot mai des în spaţiul public, deși actualul Parlament nici măcar nu și-a consumat jumătate din mandat. În mod tradițional, partidele mari evită astfel de scenarii din teama unui vot imprevizibil, însă actualul blocaj politic testează încrederea partidelor, care par să se fi grăbit cu un vot de neîncredere.

“Se poate să se fi grăbit, dar se poate să se bazeze și pe ce a spus Nicușor Dan, în sensul că se opune categoric alegerilor anticipate. Deși nu m-aș încrede atât de mult în declarația lui Nicușor Dan, pentru că s-ar putea să vină un moment în care să nu mai aibă de ales: să-i pice și al doilea guvern, și al treilea premier propus, și pur și simplu să fie forțat să cheme alegeri anticipate.

Eu cred că s-au încrezut în această declarație, care are și logică. Totuși, președintele a candidat împotriva unui candidat al AUR și a construit acest discurs occidental, cum vrea să-l numească. Ar fi în interesul lui să aducă AUR la guvernare în momentul de față sau să provoace alegeri anticipate, în condițiile în care AUR crește? Cred că pe asta s-au bazat partidele, dar s-ar putea să avem și surprize.N-ar trebui să excludem alegerile anticipate. Sigur că nu s-a întâmplat niciodată și sigur că e greu să ajungem acolo, dar cred că frica aceasta de anticipate s-ar putea să conteze la a doua nominalizare, dacă totuși va exista următorul Guvern”, concluzionează analistul. 

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