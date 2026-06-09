Propunerea suveranistei Anamaria Gavrilă pentru premierul desemnat Eugen Tomac. „Este o soluție”

Deputata Anamaria Gavrilă, de la grupul parlamentar „Uniți pentru România”, a declarat, marţi, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că vede un blocaj în privinţa listei miniştrilor şi i-a propus acestuia să vină cu un guvern de uniune naţională.

"Am avut o întrevedere cu domnul Tomac cu privire la guvernul pe care dânsul speră să îl formeze. Suntem în 9 iunie seara şi realizăm că moţiunea de cenzură a trecut acum mai bine de o lună şi totuşi guvernul Bolojan este încă acolo cu miniştrii PNL şi USR. Înţelegem necesitatea de a înlocui aceşti miniştri şi acest guvern a devenit deja o urgenţă. Aşadar, faptul că domnul preşedinte Nicuşor Dan a propus un premier şi PSD şi AUR, cele mai mari partide din România şi cele care au iniţiat noţiunea de centură, nu şi-au asumat să propună un premier şi să lucreze, aşa cum ar fi fost corect faţă de cetăţenii cei mulţi care îi votează, înţelegem deci de ce domnul preşedinte a venit cu propunerea", a afirmat Gavrilă, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că i-a propus premierului desemnat să vină cu un guvern de uniune naţională, cu miniştri de la toate partidele parlamentare.

"În acelaşi timp, vedem că este un blocaj în ceea ce priveşte miniştrii de pe lista domnului Tomac, iar propunerea noastră a fost următoarea: dacă cu adevărat suntem într-o situaţie dificilă, ca ţară, dacă nu este doar o sperietoare, atunci trebuie ca toate partidele parlamentare să îşi asume guvernarea. Am propus, aşadar, domnului Tomac să vină cu un guvern de uniune naţională, în care dânsul să fie premier, însă miniştrii să fie de la toate partidele parlamentare. Credem cu adevărat că aceasta este o soluţie pe care partidele parlamentare care au primit votul alegătorilor trebuie să şi-o asume. Asta înseamnă cu adevărat responsabilitate, asta înseamnă cu adevărat să te ridici la nivelul şi la importanţa pe care ţi-o dai", a menţionat Gavrilă.

Ea a mai spus că este clar un blocaj şi "nimeni nu vrea cu celălalt", fiind o "mare imaturitate".

"Nu putem da la o parte faptul că mai mult de jumătate din ţară nu au votat PSD, PNL, USR, UDMR. Ei bine, dacă se urmăreşte ca guvernul Bolojan să fie menţinut, înseamnă că acesta este rostul conflictului între partide, pentru că nu vedem altă consecinţă. Vedem că aceste conflicte duc la menţinerea guvernului Bolojan. Deci, înseamnă că a fost un plan să menţinem guvernul Bolojan. Dacă tu cu adevărat vrei să guvernezi ţara şi să fie bine, înseamnă că laşi mândria ta şi stai la masă şi cu celălalt, că şi celălalt a fost votat de către români", a mai spus Gavrilă.

Deputata a subliniat că lista cu care a venit Eugen Tomac nu este completă şi nu există un program de guvernare.

"Mi se pare ciudat să vii cu o listă de miniştri, fără să ai un program de guvernare. Atunci când tu ai un program de guvernare, ai anumite obiective, pentru aceste obiective trebuie să aduci resursele potrivite, adică miniştrii potriviţi pentru a îndeplini acele obiective. Deci, care este întâi, oul sau găina? Adică vedem o ciudăţenie aici. Iar faptul că această listă de miniştri este, se pare, mărul discordiei, o soluţie foarte bună ar fi această guvernare de uniune naţională în care domnul preşedinte a venit cu premierul şi partidele trebuie să vină cu miniştrii şi secretari de stat şi aşa mai departe", a mai argumentat Anamaria Gavrilă.

Tomac zice că a purtat discuții bune

Premierul desemnat a declarat că discuțiile cu grupul parlamentar „Uniți pentru România” au fost „foarte bune”.

„Am prezentat lista de miniștri până la ora actuală, iar ceea ce mi s-a părut extrem de important este că au venit cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea programului”, a afirmat acesta.

Tomac a precizat că înțelege îngrijorările legate de economie și a promis măsuri ferme.

„Programul cu care voi veni are măsuri îndrăznețe privind relansarea economică. Dar pentru asta avem nevoie de guvern”, a spus premierul desemnat De asemenea, a anunțat că va continua negocierile cu toate grupurile parlamentare pentru a obține sprijinul necesar: „Îmi doresc să-i conving că merită să ne acorde încrederea și votul”.

Premierul desemnat a mai arătat că a luat act de propuneri din partea parlamentarilor, inclusiv cea privind o atenție sporită pentru sport. Deși nu susține înființarea unui minister separat, el a subliniat că „trebuie acordate mai multe resurse sportivilor români”.