search
Marți, 9 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Propunerea suveranistei Anamaria Gavrilă pentru premierul desemnat Eugen Tomac. „Este o soluție”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deputata Anamaria Gavrilă, de la grupul parlamentar „Uniți pentru România”, a declarat, marţi, după întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, că vede un blocaj în privinţa listei miniştrilor şi i-a propus acestuia să vină cu un guvern de uniune naţională.

Anamaria Gavrilă FOTO: Inquam Photos/George Călin
Anamaria Gavrilă FOTO: Inquam Photos/George Călin

"Am avut o întrevedere cu domnul Tomac cu privire la guvernul pe care dânsul speră să îl formeze. Suntem în 9 iunie seara şi realizăm că moţiunea de cenzură a trecut acum mai bine de o lună şi totuşi guvernul Bolojan este încă acolo cu miniştrii PNL şi USR. Înţelegem necesitatea de a înlocui aceşti miniştri şi acest guvern a devenit deja o urgenţă. Aşadar, faptul că domnul preşedinte Nicuşor Dan a propus un premier şi PSD şi AUR, cele mai mari partide din România şi cele care au iniţiat noţiunea de centură, nu şi-au asumat să propună un premier şi să lucreze, aşa cum ar fi fost corect faţă de cetăţenii cei mulţi care îi votează, înţelegem deci de ce domnul preşedinte a venit cu propunerea", a afirmat Gavrilă, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că i-a propus premierului desemnat să vină cu un guvern de uniune naţională, cu miniştri de la toate partidele parlamentare.

"În acelaşi timp, vedem că este un blocaj în ceea ce priveşte miniştrii de pe lista domnului Tomac, iar propunerea noastră a fost următoarea: dacă cu adevărat suntem într-o situaţie dificilă, ca ţară, dacă nu este doar o sperietoare, atunci trebuie ca toate partidele parlamentare să îşi asume guvernarea. Am propus, aşadar, domnului Tomac să vină cu un guvern de uniune naţională, în care dânsul să fie premier, însă miniştrii să fie de la toate partidele parlamentare. Credem cu adevărat că aceasta este o soluţie pe care partidele parlamentare care au primit votul alegătorilor trebuie să şi-o asume. Asta înseamnă cu adevărat responsabilitate, asta înseamnă cu adevărat să te ridici la nivelul şi la importanţa pe care ţi-o dai", a menţionat Gavrilă.

Ea a mai spus că este clar un blocaj şi "nimeni nu vrea cu celălalt", fiind o "mare imaturitate".

"Nu putem da la o parte faptul că mai mult de jumătate din ţară nu au votat PSD, PNL, USR, UDMR. Ei bine, dacă se urmăreşte ca guvernul Bolojan să fie menţinut, înseamnă că acesta este rostul conflictului între partide, pentru că nu vedem altă consecinţă. Vedem că aceste conflicte duc la menţinerea guvernului Bolojan. Deci, înseamnă că a fost un plan să menţinem guvernul Bolojan. Dacă tu cu adevărat vrei să guvernezi ţara şi să fie bine, înseamnă că laşi mândria ta şi stai la masă şi cu celălalt, că şi celălalt a fost votat de către români", a mai spus Gavrilă.

Deputata a subliniat că lista cu care a venit Eugen Tomac nu este completă şi nu există un program de guvernare.

"Mi se pare ciudat să vii cu o listă de miniştri, fără să ai un program de guvernare. Atunci când tu ai un program de guvernare, ai anumite obiective, pentru aceste obiective trebuie să aduci resursele potrivite, adică miniştrii potriviţi pentru a îndeplini acele obiective. Deci, care este întâi, oul sau găina? Adică vedem o ciudăţenie aici. Iar faptul că această listă de miniştri este, se pare, mărul discordiei, o soluţie foarte bună ar fi această guvernare de uniune naţională în care domnul preşedinte a venit cu premierul şi partidele trebuie să vină cu miniştrii şi secretari de stat şi aşa mai departe", a mai argumentat Anamaria Gavrilă.

Tomac zice că a purtat discuții bune

Premierul desemnat a declarat că discuțiile cu grupul parlamentar „Uniți pentru România” au fost „foarte bune”.

 „Am prezentat lista de miniștri până la ora actuală, iar ceea ce mi s-a părut extrem de important este că au venit cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea programului”, a afirmat acesta.

Tomac a precizat că înțelege îngrijorările legate de economie și a promis măsuri ferme.

 „Programul cu care voi veni are măsuri îndrăznețe privind relansarea economică. Dar pentru asta avem nevoie de guvern”, a spus premierul desemnat De asemenea, a anunțat că va continua negocierile cu toate grupurile parlamentare pentru a obține sprijinul necesar: „Îmi doresc să-i conving că merită să ne acorde încrederea și votul”.

Premierul desemnat a mai arătat că a luat act de propuneri din partea parlamentarilor, inclusiv cea privind o atenție sporită pentru sport. Deși nu susține înființarea unui minister separat, el a subliniat că „trebuie acordate mai multe resurse sportivilor români”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel clasic, au existat contacte numeroase. Ce spune despre prejudicii
digi24.ro
image
Judecătorii bucureșteni amenință cu întreruperea totală a activității, din cauza noii legi a salarizării. Când se ia decizia
stirileprotv.ro
image
Tomac e optimist după negocierile de până acum cu partidele: “Trebuie să ieșim din această logică de partizanat politic/”Nu vom mări taxe și impozite”
gandul.ro
image
Avocatul care a pus judecătorii în dialog cu AI, la un pas să fie ministru
mediafax.ro
image
Unde se joacă, de fapt, meciurile de la Campionatul Mondial 2026. Orașele și stadioanele alese
fanatik.ro
image
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
libertatea.ro
image
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
digi24.ro
image
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
gsp.ro
image
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
digisport.ro
image
Case la preț de mașină second-hand. Site-ul chinezesc care vinde locuințe prefabricate cu livrare gratuită, inclusiv în România
click.ro
image
Un site chinezesc vinde acum chiar și case cu două dormitoare și panouri solare, la numai 5.000 de euro. Livrarea este gratuită
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
Au vrut produse de îngrijire de lux şi au primit şampon de urzici. Câţi bani au pierdut
observatornews.ro
image
BREAKING | Liderii clanului Duduianu, săltați de mascați! Ce acuzații grave li se aduc
cancan.ro
image
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
prosport.ro
image
Cât primești pe un gram de aur vechi în Istanbul. Unde ieși mai bine la bani, ce spun cei care au încercat în România şi în Turcia
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a găsit rapid loc la FCSB lui Anderson Ceara! Titularul care are postul amenințat
fanatik.ro
image
Traseul dronei prăbușite în Galați: ”S-a observat un viraj”. Momentul în care a dispărut de pe radar. Explicația oficială de la MApN
ziare.com
image
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
digisport.ro
image
Caz neobișnuit: un tânăr de 18 ani a devenit cu 5 centimetri mai înalt după o intervenție chirurgicală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a făcut anunţul în urmă cu puţin timp!
romaniatv.net
image
Eugen Tomac confirmă lista de miniștri. Cum ar putea arăta guvernul cu trei vicepremieri
mediaflux.ro
image
Ce au remarcat nemții la noile Dacia: „De la «căruța Carpaților», la...”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Ce are deosebit în interior căminul cultural din Sibiu al Andreei Esca: „Unii localnici au participat la primul concert din viața lor”
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată
click.ro
image
Cât costă cel mai scump apartament din Elveția. Locuința are acces privat la lac
click.ro
image
Gabi Tamaș, provocat de Loredana Pălănceanu la un exercițiu de matematică după victoria de la Survivor 2026. Răspunsul său a devenit viral
click.ro
Borgia foto profimedia 0911418720 jpg
O noapte a nunții atât de scandaloasă, încât Vaticanul a încercat secole întregi să distrugă dovezile existenței ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Castrul Roman Jidava (© bmanolea / Wikimedia Commons)
Aproape 8 milioane de euro pentru restaurarea Castrului Roman Jidava din Argeș
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Denise Rifai dă cărțile pe față și vorbește despre relația cu Dan Bittman. „Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună”
image
Horoscop miercuri, 10 iunie. Berbecii primesc un sfat util, iar Racii evită o situație delicată

OK! Magazine

image
Aici era cuibușorul de nebunii de la Paris al Regelui Carol al II-lea și al Elenei Lupescu. Când România fierbea politic, ei își consumau pasiunea nebună

Click! Pentru femei

image
Următorul pas – un copil? Katy Perry și Justin Trudeau, îndrăgostiți ca niște adolescenți pe covorul roșu!

Click! Sănătate

image
Simptomul asociat hipertensiunii care apare dimineaţa, la trezire