search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Predoiu explică de ce a susținut Guvernul Veștea: „La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a explicat miercuri, 24 iunie, de ce a votat pentru învestirea Guvernului Veștea, deși poziția oficială a PNL era să nu participe la guvernare alături de PSD. El a afirmat că nu va contesta o eventuală decizie de excludere din partid.

Cătălin Predoiu/FOTO: Inquam photos/George Călin
Cătălin Predoiu/FOTO: Inquam photos/George Călin

„De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite.

În tot acest timp, în partid s-a discutat și s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD și că o perioadă în opoziție ar reprezenta cea mai bună opțiune pentru viitorul partidului. A fost o poziție susținută de conducere și de majoritatea colegilor”, a transmis Predoiu într-o postare pe Facebook.

Acesta arată că este un paradox faptul că liberalii care au susținut guvernul sunt acuzați de neloialitate, în timp ce conducerea PNL a ajuns ulterior să susțină formarea unui nou guvern. Predoiu susține că votul său a urmărit depășirea blocajului politic și restabilirea stabilității.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție”

De asemenea, Predoiu spune că a votat pentru învestirea Guvernului Veștea deoarece a considerat că România avea nevoie urgentă de un guvern funcțional.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare. În democrațiile consolidate, partidele își asumă atât rolul guvernării, cât și pe cel al opoziției, însă există momente cruciale și împrejurări excepționale care reclamă acțiuni de excepție față de regula de a ține cont de propriul interes de partid. La fel a fost anul trecut, când s-a format Coaliția prooccidentală din partide care, în mod tradițional, s-au confruntat politic.

Am ales să rămân consecvent convingerii că România avea nevoie urgentă de un guvern și că acest obiectiv trebuia să prevaleze. Alți colegi au procedat similar. Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid”.

Predoiu: „La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins”

Ministrul interimar spune că a votat pentru guvern deși știa că acesta nu mai avea șanse să fie învestit, deoarece a vrut să își susțină până la capăt convingerea că România avea nevoie de un executiv funcțional.

„Știam că votul meu nu poate contribui la validarea unui guvern, pentru că nu erau suficiente voturi ca să se valideze guvernul. La fel au procedat și ceilalți colegi din PNL care au votat pentru. La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins. Puteam să ne abținem de la vot și să evităm o discuție neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt.

E adevărat, implicit am făcut și o alegere de perspectivă, ținând cont de poziția partidului. În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date.”

În același timp, consideră că ceilalți liberali care au votat la fel ar trebui să aibă posibilitatea unui dialog și a unui compromis cu partidul, criticând abordarea bazată exclusiv pe sancțiuni.

„Și nu doar ca un intermezzo până când noul statut va fi aprobat, pentru ca apoi să fie eliminați sau puși definitiv în umbră și desconsiderați.

Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului: cum să găsești o soluție politică într-o situație complexă, în care trebuie să conciliezi comandamente, repere și poziții aparent ireconciliabile. E puțin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară. Seamănă cu un dosar diplomatic de care m-am ocupat cândva, aparent insolvabil. Sunt convins că secretarul general va găsi rezolvarea.”

Miercuri, 17 iunie, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, potrivit unor surse. Acesta a susținut în mod constant refacerea coaliției cu PSD, în contextul în care formațiuni precum PSD și AUR au reușit să demită prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele la Matematică. Cercul, paralelogramul și prisma dreaptă la geometrie
gandul.ro
image
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
mediafax.ro
image
Ce au făcut jucătorii Angliei imediat după egalul cu Ghana de la Cupa Mondială. Ce frumuseți i-au așteptat în tribune
fanatik.ro
image
Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026. Ce a picat la a doua probă a examenelor pentru clasa a 8-a
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în unanimitate premier: Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
"Telenovela" Raphinha s-a încheiat
digisport.ro
image
Avertisment pentru turiști! Bacteria Vibrio a închis mai multe plaje din Spania. De ce a fost numită „mâncătoare de țesuturi”
click.ro
image
Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Cinci tineri, suspectaţi că au golit cardul actriţei Adriana Trandafir. Ar fi făcut aproape 200 de tranzacţii
observatornews.ro
image
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
cancan.ro
image
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Pericol pe plajele Europei. Bacteria care poate provoca infecții grave se extinde rapid din cauza temperaturilor ridicate
playtech.ro
image
Schimbare la TV! După Antena 1, încă un post din România va transmite meciurile de la Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
digisport.ro
image
Tragedie la Mondial: ratează următorul meci, după ce a murit mama sa
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila lui Babasha. Artistul s-a mutat chiar lângă Dorian Popa. Piesa de rezistență este geamul imens montat între baie și dormitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se pregătește unirea României cu Republica Moldova! Propunere legislativă depusă de S.O.S România, adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Senatul, forul decizional
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Câți bani de buzunar le mai dau românii copiilor adolescenți. „De fiecare dată apar discutii că nu ii ajung și că toți ceilalți au mai mult"
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Rebel Wilson foto profimedia jpg
Umilința supremă! Fostul ei iubit a povestit lumii întregi, de pe scenă, cum și-a pierdut ea virginitatea
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”