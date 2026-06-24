Predoiu explică de ce a susținut Guvernul Veștea: „La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a explicat miercuri, 24 iunie, de ce a votat pentru învestirea Guvernului Veștea, deși poziția oficială a PNL era să nu participe la guvernare alături de PSD. El a afirmat că nu va contesta o eventuală decizie de excludere din partid.

„De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR. Piețele financiare și mediul economic și-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri și riscuri pe care nu ni le puteam permite.

În tot acest timp, în partid s-a discutat și s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD și că o perioadă în opoziție ar reprezenta cea mai bună opțiune pentru viitorul partidului. A fost o poziție susținută de conducere și de majoritatea colegilor”, a transmis Predoiu într-o postare pe Facebook.

Acesta arată că este un paradox faptul că liberalii care au susținut guvernul sunt acuzați de neloialitate, în timp ce conducerea PNL a ajuns ulterior să susțină formarea unui nou guvern. Predoiu susține că votul său a urmărit depășirea blocajului politic și restabilirea stabilității.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție”

De asemenea, Predoiu spune că a votat pentru învestirea Guvernului Veștea deoarece a considerat că România avea nevoie urgentă de un guvern funcțional.

„Am votat pentru guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluție care putea închide o perioadă de incertitudine și putea repune instituțiile statului în mișcare. În democrațiile consolidate, partidele își asumă atât rolul guvernării, cât și pe cel al opoziției, însă există momente cruciale și împrejurări excepționale care reclamă acțiuni de excepție față de regula de a ține cont de propriul interes de partid. La fel a fost anul trecut, când s-a format Coaliția prooccidentală din partide care, în mod tradițional, s-au confruntat politic.

Am ales să rămân consecvent convingerii că România avea nevoie urgentă de un guvern și că acest obiectiv trebuia să prevaleze. Alți colegi au procedat similar. Nu a fost o conspirație contra PNL, ci o exprimare politică spontană pentru salvarea situației cu un guvern care includea și câțiva liberali. A fost o opțiune de prioritizare, nu de subminare, a prioritiza un interes general față de un interes punctual de partid”.

Predoiu: „La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins”

Ministrul interimar spune că a votat pentru guvern deși știa că acesta nu mai avea șanse să fie învestit, deoarece a vrut să își susțină până la capăt convingerea că România avea nevoie de un executiv funcțional.

„Știam că votul meu nu poate contribui la validarea unui guvern, pentru că nu erau suficiente voturi ca să se valideze guvernul. La fel au procedat și ceilalți colegi din PNL care au votat pentru. La momentul începerii votării, era clar că guvernul era ca și respins. Puteam să ne abținem de la vot și să evităm o discuție neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt.

E adevărat, implicit am făcut și o alegere de perspectivă, ținând cont de poziția partidului. În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date.”

În același timp, consideră că ceilalți liberali care au votat la fel ar trebui să aibă posibilitatea unui dialog și a unui compromis cu partidul, criticând abordarea bazată exclusiv pe sancțiuni.

„Și nu doar ca un intermezzo până când noul statut va fi aprobat, pentru ca apoi să fie eliminați sau puși definitiv în umbră și desconsiderați.

Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului: cum să găsești o soluție politică într-o situație complexă, în care trebuie să conciliezi comandamente, repere și poziții aparent ireconciliabile. E puțin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară. Seamănă cu un dosar diplomatic de care m-am ocupat cândva, aparent insolvabil. Sunt convins că secretarul general va găsi rezolvarea.”

Miercuri, 17 iunie, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, iar documentul a fost depus la sediul partidului, potrivit unor surse. Acesta a susținut în mod constant refacerea coaliției cu PSD, în contextul în care formațiuni precum PSD și AUR au reușit să demită prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan.