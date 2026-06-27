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Rogobete îl invită pe Ilie Bolojan într-o secție de oncologie: „La patul bolnavului nu există propagandă, nu există sondaje”

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Social‑democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, îi cere premierului interimar, Ilie Bolojan, să lase deoparte „calculele politice și negocierile” și să privească realitatea din spitale, „să vedeţi ce înseamnă să nu ai acces la medicamente inovatoare”.

Alexandru Rogobete. FOTO Facebook Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete. FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Într-un mesaj pe Facebok, Alexandru Rogobete îl invită pe Ilie Bolojan într-o secție de oncologie.

Domnule Bolojan, Am o invitaţie pentru dumneavoastră. Haideţi cu mine. Doar noi doi. Nu la Palatul Victoria. Nu într-un studio de televiziune. Nu la o conferinţă de presă. Într-un spital. Haideţi să mergem pe holurile unei secţii de oncologie. Să stăm de vorbă cu un pacient care îşi aşteaptă tratamentul. Să ascultăm un medic care încearcă, în fiecare zi, să facă mai mult cu mai puţin. Haideţi să vedeţi ce înseamnă să nu ai acces la medicamente inovatoare. Ce înseamnă să aştepţi luni întregi o decizie. Ce înseamnă când timpul nu se măsoară în zile, ci în şanse la viaţă. Apoi, haideţi să luăm micul dejun împreună. Tot într-un spital. Nu pentru o fotografie. Nu pentru imagine. Ci pentru o conversaţie sinceră”, a transmis Rogobete.

Fostul ministru amintește că a făcut parte din același guvern cu Ilie Bolojan și susține că tocmai acest lucru le permite o discuție „fără orgolii și fără calcule politice”:

„Pentru că noi nu suntem aici pentru noi. Suntem aici pentru oamenii care ne-au trimis să îi reprezentăm”.

Alexandru Rogobete critică modul în care se desfășoară negocierile pentru depășirea actualei crize politice și subliniază că realitatea din spitale nu poate fi ignorată.

„România nu se conduce doar din birouri, din rapoarte sau din negocieri purtate între ambasade. România se conduce privind oamenii în ochi, ascultându-le durerile şi înţelegând că, dincolo de fiecare cifră dintr-un buget, există un om care speră”, a scris Rogobete în aceeași postare.

„Să punem oamenii înaintea orgoliilor”

Mesajul său se încheie în aceeași notă:

„La patul bolnavului nu există propagandă. Nu există sondaje. Nu există strategii de comunicare. Nu existǎ Ambasade. Există doar adevăr. Și acel adevăr ne obligă să construim, nu să împărțim. Să găsim soluții, nu vinovați. Să punem oamenii înaintea orgoliilor. Domnule Bolojan, opriți-vă o clipă din calcule și din negocieri. Pentru că, înainte de orice funcție și înainte de orice ambiție politică, datoria noastră este față de oameni. Domnule Bolojan, opriți-vă”.

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