Ionuț Stroe, după scenariul lui Dan Motreanu despre un premier PSD desemnat fără știrea partidului: „Adevărata trădare este către USR”

Deputatul PNL Ionuț Stroe a reacționat duminică 28 iunie, la postarea lui Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL, care îi invita pe cititori să-și imagineze un scenariu în care un premier din PSD ar fi desemnat fără consultarea conducerii partidului.

Într-o postare pe Facebook, Dan Motreanu i-a invitat pe cititori să își imagineze un scenariu în care președintele Nicușor Dan desemnează, într-o duminică dimineață, un primar PSD pentru funcția de prim-ministru fără consultarea conducerii partidului.

Prin această analogie, a făcut trimitere la episodul în care Adrian Veștea a fost vehiculat pentru funcția de premier, despre care liberalii au susținut că s-a produs fără consultarea conducerii PNL.

„Imaginați-vă următorul scenariu... Duminică dimineața, ora 9:00. Președintele României îl desemnează pe un primar PSD (de ce nu chiar Constantin Toma?) pentru funcția de prim-ministru.

Înainte de desemnare, nu îl anunță pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nici primarul care urmează să fie desemnat premier nu îl anunță pe Sorin Grindeanu, deoarece i se cere să păstreze secretul. «Interesul național» cere discreție. Așa îi spun unii președintelui

PNL anunță imediat că susține candidatul PSD desemnat și începe să facă «jocuri» în interiorul PSD”, afirmă eurodeputatul.

Motreanu adaugă că, în acest scenariu ipotetic, premierul desemnat de președinte începe să contacteze parlamentari PSD, cărora le-ar propune funcții de ministru și alte poziții importante, în timp ce unii dintre aceștia ar accepta să intre în Guvern, fiind prezentați în continuare drept reprezentanți ai PSD.

„Evident, restul partidului va fi încântat de această asociere și va aplauda inițiativa. Ca tabloul să fie complet, liderii organizațiilor PSD sunt contactați inclusiv din diverse instituții «veghetoare ale Constituției».

Li se propun funcții de secretari de stat, conduceri ale unor agenții guvernamentale și chiar... «libertate», dacă vor susține Guvernul. Totul, desigur, exclusiv în numele interesului național. Luni, lista miniștrilor și programul de guvernare ajung în Parlament”, declară Dan Motreanu.

Motreanu continuă scenariul afirmând că PSD ar solicita eliminarea siglei partidului din dreptul miniștrilor propuși, însă cererea ar fi respinsă.

În continuare, el susține că mai mulți parlamentari social-democrați ar vota în favoarea Guvernului, în pofida poziției oficiale a partidului, iar conducerea PSD ar decide să nu îi sancționeze și nici să convoace un congres extraordinar.

„România, însă, are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Așa că, în laboratoarele unde se coc marile strategii politice, apare soluția salvatoare: cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor. Prin urmare, PSD va trebui să susțină PNL, fără un acord privind politicile publice și fără reciprocitate. Doar așa proiectul măreț poate continua.

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În definitiv, ce este mai firesc și, creștinește, decât să îi mulțumești celui care te lovește? P.S. Orice legătură cu realitatea este, desigur, pur întâmplătoare... sau poate nu.”

Ionuț Stroe: „De ceva vreme, conducerea PNL abuzează de particula «Național» din denumire”

Ulterior, deputatul PNL Ionuț Stroe a susținut că adevărata problemă ar fi o presupusă apropiere a unor lideri PNL de USR și compară situația cu un scenariu ipotetic în care conducerea PSD și-ar preda partidul către USR prin negocieri purtate în culise.

„Imaginați-vă că Sorin Grindeanu și secretarul său general dezlănțuie boții și trolii și haita de postaci USR împotriva unor lideri marcanți ai PSD care i-au făcut președinte de partid și secretar general, înainte de orice conflict intern, doar pentru că le stau în drumul împerecherii (politice) cu USR.

Imaginați-vă că Grindeanu și Manda convoacă ședințe în serie fără să comunice agenda, ticluite în ascuns cu un primar de mare oraș, între două șuete la cafea ale acestuia cu niște staruri TV.

Imaginați-vă că Grindeanu, Manda și primarul de mare oraș (sau de mic oraș, gen Toma de Buzău) pun la cale ședință cu agendă comună a USR fără să comunice partidului, își aranjează declarațiile și orele de ședință ca să iasă public simultan — pe scurt, pun la cale livrarea la cheie a întregii infrastructuri a partidului către USR, după ce ani de zile USR i-a jignit de dimineața și până seara ș.a.m.d. Orice asemănare cu realitatea este întâmplătoare”, a relatat deputaul.

Ionuț Stroe afirmă că, în aceste condiții, orice propunere a președintelui ar fi însemnat salvarea partidului de ceea ce el numește „adevărata trădare”, pe care o asociază cu o apropiere de USR și de „centre de putere străină”.

„PS1. De ceva vreme, conducerea PNL abuzează de particula «Național» din denumire.

PS2. Înțelegem direct de la antipesedistul de 20 de ani Motreanu (ales, de altfel, pe lista PSD) că Toma de Buzău este out of PSD — nu către PNL, ci către USR, casa comună a tuturor liberalilor. Alles klar?!”