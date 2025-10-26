Foto Ponta, la masă cu Makaveli și parlamentari plecați din POT, AUR și S.O.S România. Ce planuri ar avea fostul lider PSD

Victor Ponta a participat sâmbătă seara la un eveniment organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, desfășurat la un hotel din Capitală, alături de mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT, AUR sau S.O.S România și care între timp au părăsit grupurile parlamentare.

Fostul lider PSD s-a aflat la masă alături de Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli, influencer asociat anterior cu Diana Șoșoacă și care ar intenționa să candideze la Primăria Capitalei, potrivit surselor Digi24.

La întâlnire au mai participat senatorii Petrea Dorin, Adrian Peiu, Liviu Fodoca, Ștefan Bortun, Clement Sava, Ninel Peia și deputatul Călin Groza.

Potrivit sursei citate, Victor Ponta intenționează să formeze un nou grup parlamentar, alcătuit din foști aleși ai partidelor POT, AUR și S.O.S România, dar și din aproximativ 20-24 de parlamentari PSD nemulțumiți de direcția partidului. În prezent, grupul parlamentar PACE din Senat are 11 membri.

Victor Ponta a fost inițial deputat pe listele PSD, dar a fost exclus din partid imediat după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ca independent. Decizia a fost luată într-o ședință a Consiliului Politic Național al PSD, unde singurul vot împotrivă a fost cel al lui Radu Moldovan.

În cadrul evenimentului, Ponta s-a fotografiat cu Makaveli, care a publicat imaginea pe rețelele sociale alături de mesajul „Nu împușcați șeriful”. Makaveli beneficiază deja de sprijinul grupului parlamentar PACE în vederea candidaturii la Primăria Capitalei.