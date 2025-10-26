search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Ponta, la masă cu Makaveli și parlamentari plecați din POT, AUR și S.O.S România. Ce planuri ar avea fostul lider PSD

0
0
Publicat:

Victor Ponta a participat sâmbătă seara la un eveniment organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, desfășurat la un hotel din Capitală, alături de mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT, AUR sau S.O.S România și care între timp au părăsit grupurile parlamentare.

Victor Ponta alături de foști senatori și deputați de la AUR, POT și SOS România. FOTO: Digi24.
Victor Ponta alături de foști senatori și deputați de la AUR, POT și SOS România. FOTO: Digi24.

Fostul lider PSD s-a aflat la masă alături de Virgil Zidaru, cunoscut drept Makaveli, influencer asociat anterior cu Diana Șoșoacă și care ar intenționa să candideze la Primăria Capitalei, potrivit surselor Digi24. 

La întâlnire au mai participat senatorii Petrea Dorin, Adrian Peiu, Liviu Fodoca, Ștefan Bortun, Clement Sava, Ninel Peia și deputatul Călin Groza.

Potrivit sursei citate, Victor Ponta intenționează să formeze un nou grup parlamentar, alcătuit din foști aleși ai partidelor POT, AUR și S.O.S România, dar și din aproximativ 20-24 de parlamentari PSD nemulțumiți de direcția partidului. În prezent, grupul parlamentar PACE din Senat are 11 membri.

Victor Ponta a fost inițial deputat pe listele PSD, dar a fost exclus din partid imediat după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ca independent. Decizia a fost luată într-o ședință a Consiliului Politic Național al PSD, unde singurul vot împotrivă a fost cel al lui Radu Moldovan.

În cadrul evenimentului, Ponta s-a fotografiat cu Makaveli, care a publicat imaginea pe rețelele sociale alături de mesajul „Nu împușcați șeriful”. Makaveli beneficiază deja de sprijinul grupului parlamentar PACE în vederea candidaturii la Primăria Capitalei.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere pentru bolidul de lux
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou
observatornews.ro
image
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Cât te costă încălzirea unui apartament cu 3 camere la 23°C, dacă folosești centrala pe gaz în această iarnă
playtech.ro
image
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lamine Yamal a bătut palma cu Shakira și cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Sondaj privind Primăria Capitalei: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la diferență de două procente în cursa pentru PMB. Luptă strânsă între PSD și PNL
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Foto: © Johnica Winter; CC-BY 4.0 / Live Science
Excremente umane vechi de 1.300 de ani, analizate de oamenii de știință
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Profesoară de biologie din Iași, implicată într-un scandal uriaș. Elevii ar fi găsit imagini cu ea pe site-uri pentru adulți: „Face filme”

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?