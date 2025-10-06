search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că mogulul Vladimir Plahotniuc a fost agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad de general și că avea asupra sa, în permanență, 21 de pașapoarte. Totul s-ar fi întâmplat când Victor Ponta era premier. 

Vladimir Plahotniuc FOTO Reuters
Vladimir Plahotniuc FOTO Reuters

Porumboiu a spus în interviu pentru site-ul Vremea Nouă că relația lui cu Plahotniuc a început după ce în 2014, ca să evite insolvența, a decis să apeleze la o refinanțare. I-a fost recomandată chiar firma mogulului din Republica Moldova. Așa ar fi aflat și despre relațiile pe care Plahotniuc le avea cu Victor Ponta, premier la acea vreme, dar și cu Daniel Constantin, care ocupa funcția de ministru al Agriculturii. 

,,Am angajat o firmă de consultanță din “Big Four”, pentru a-mi găsi un finanțator și a scoate firmele la liman și am avut mai multe variante. Aceștia îmi recomandă firma TransOil, cea mai mare companie din Republica Moldova. (…) Printr-un vehicul ( n.r. o firmă) vin și îmi prezintă o situație destul de bună prin care, în 17 decembrie, am semnat un contract de vânzare a acțiunilor rămânând ca, în câteva luni, să se facă auditul. S-a lucrat la treaba asta. După care mi-am dat seama că, la TransOil, jupânul era Plathoniuc și acel georgian (patronul firmei) era doar interfața. Despre Plathoniuc era binecunoscut faptul că era prieten cu Ponta. Iar Plahotniuc era general al SIE România și îmi asum ce spun. Cineva care a lucrat acolo mi-a confirmat acest lucru. Și Ponta era și el pe acolo. Din toată această poveste am acceptat să vând acțiunile toate, pe o sumă modică cu precizări foarte clare. Ei trebuiau să achite toate datoriile și, în același timp, făcusem un memorandum prin care ei se obligau să plătească, până pe 30 noiembrie 2015, absolut toate datoriile firmelor și firmele să nu intre nici una în insolvență. Despre arendă, cât am fost, am plătit cu sfințenie arenda, dar, după aceea, ce s-a întâmplat e altă poveste”,  susține fostul arbitru, care și-a pierdut firmele după episod. 

Adrian Porumboiu: Românașii noștri l-au ajutat pe Plahotniuc

Fostul arbitru a spus și cine crede că l-a ajutat pe Vladimir Plahotniuc.

,,Nu îmi place să văd pe nimeni în cătușe, dar un lucru este foarte clar, că ceea ce a făcut, a fost cu bună știință. Eu nu trebuie să fiu atât de supărat pe Plathoniuc și am să argumentez. Există o supărare, dar trebuie să fiu dur și concret cu românașii noștri care l-au ajutat. A fost vorba de un prim-ministru (Victor Ponta) și un ministru al agriculturii (n.r. Daniel Constantin). Plathoniuc era o persoană atât de influentă încât avea cam 21 de pașapoarte de diferite naționalități (Mexic, Rusia etc), ceea ce au doar spionii" , a spus Porumboiu în emisiunea Vremea Adevărului. 

Adrian Porumboiu FOTO Simona Voicu
Adrian Porumboiu FOTO Simona Voicu

Ce s-a întâmplat cu banii furați din Moldova

Fostul arbitru merge și mai departe și susține că știe unde a ajuns miliardul de dolari furat de Plathoniuc din Republica Moldova: la o bancă de investiții din Brazilia. 

,,Eu trebuia să rămân și să primesc din transferul pe care noi îl făcusem, ei trebuiau să rămână cu terenurile și restul rămâneau la mine, fără datorii.  (...)Memorandumul a funcționat trei luni. Numai că, prin martie, mi-am dat seama că aceștia nu au bani. Și cum mi-am dat seama: la Vaslui au venit cu elicoptere, cu nu știu ce și au fost de bună credință. Numai că buna lor credință avea un substrat mai mult decât puturos. Ei urmau să primească, pentru Grupul Racova, 200 de milioane de dolari din Brazilia, de la BTG (n.r. cea mai mare bancă de investiții din America de Sud), să poată să îndeplinească ceea ce am stabilit. Dintr-o dată, Stop! Nu s-a mai întâmplat treaba asta. Și asta pentru că pe guvernator și pe CEO-ul băncii i-au arestat. Nu au mai venit banii și au fost arestați dintr-un motiv dubios. Urmând treaba asta, m-am gândit ce se întâmplă. Când făceau documentele pentru banii aceștia, i-am întrebat dacă nu pun garanții firmele. Mi-au spus că nu, că lucrează cu cash colateral. Asta înseamnă că aveau bani și nu aveau nevoie de garanții. Era momentul 30 noiembrie 2015, când trebuia să se facă transferul și să fie dat pe biletele avalizate ale mele, ale familiei, ale directorilor. Nu s-a mai întâmplat treaba asta, dar banii s-au dus în altă parte. Vedeți că acum, pe Plahotniuc l-au luat cu miliardul de dolari. Acum se crede și am mai mult decât o bănuială că acei bani s-au dus prin Rusia, din BTG și s-a rupt toată treaba asta", a declarat Adrian Porumboiu. 

Știri Interne

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
stirileprotv.ro
image
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
gandul.ro
image
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
observatornews.ro
image
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
playtech.ro
image
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!