Un cadou neobișnuit primit de Donald Trump cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani a fost ținut secret timp de câteva luni. Nici măcar Ministerul de Externe polonez nu știa despre existența lui, iar detaliile au ieșit la iveală abia după apariția unei fotografii în presa din Polonia.

Fotoliul luxos decorat cu chihlimbar, supranumit de presă un „tron de chihlimbar” Foto: Nexta

Președintele polonez Karol Nawrocki i-a oferit liderului american un fotoliu de lux, realizat din lemn de stejar și decorat cu incrustații de chihlimbar și simboluri americane.

Supranumit de presa poloneză „tronul de chihlimbar”, obiectul a fost ținut departe de ochii publicului timp de câteva luni, iar existența lui nu era cunoscută nici măcar de unii oficiali de la Varșovia.

Informația a fost dezvăluită miercuri, 18 noiembrie, de postul polonez TVN24. Fotoliul i-a fost înmânat lui Donald Trump la Washington, pe 14 iunie, în timpul festivităților organizate cu ocazia zilei sale de naștere. Evenimentul a coincis cu marcarea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, relatează tvpworld.

Înaintea ceremoniei, Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională al președintelui polonez, anunțase că Donald Trump urma să primească două cadouri din partea lui Karol Nawrocki: unul oferit în numele statului polonez și un altul cu caracter personal.

Primul a fost o placă de marmură, oferită în numele poporului polonez, destinată unui arc de triumf planificat la Washington. Cel de-al doilea dar a rămas însă necunoscut publicului până la dezvăluirea făcută de televiziunea poloneză.

Un obiect realizat de un renumit artist polonez

Fotoliul a fost realizat de Lucjan Myrta, un artist din Sopot, cunoscut pentru creațiile sale din chihlimbar. Acesta a dezvăluit pentru TVN24 că piesa fusese comandată inițial de administrația fostului președinte polonez Andrzej Duda, în timpul primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Un fotoliu asemănător, realizat de același artist, a aparținut și fostului lider polonez. Piesa oferită președintelui american este confecționată din lemn de stejar și are incrustații de chihlimbar, precum și elemente decorative inspirate de simbolurile Statelor Unite.

Cadoul a fost păstrat în mare secret. Potrivit TVN24, nici Ministerul polonez de Externe nu ar fi fost informat despre existența acestuia. Mai mult, unii angajați ai Cancelariei Prezidențiale au aflat despre dar abia după ce fotografia fotoliului a început să circule.

Valoarea obiectului nu a fost dezvăluită. Întrebat despre cadoul oferit la Washington, Marcin Przydacz a declarat că acesta „a făcut impresie”.