CCR anulează numirile din consiliile de administrație ale TVR și Radio România, după sesizarea AUR

Curtea Constituțională a României a admis sesizările depuse de AUR și a decis că hotărârile Parlamentului privind numirea unor membri în consiliile de administrație ale TVR și Societății Române de Radiodifuziune încalcă legea.

Curtea Constituțională a României a decis miercuri, 29 aprilie, cu majoritate de voturi, că hotărârile Parlamentului referitoare la desemnarea membrilor în consiliile de administrație ale Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune sunt neconstituționale în ceea ce privește nominalizarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Hotărârea a fost pronunțată după sesizările formulate de parlamentarii Alianța pentru Unirea Românilor, care au contestat modul în care au fost împărțite cele opt locuri rezervate reprezentanților grupurilor parlamentare în cele două structuri de conducere.

Potrivit comunicatului transmis de instanța constituțională, judecătorii au constatat că Parlamentul nu a respectat criteriul reprezentării proporționale prevăzut de lege.

„Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Grupurile parlamentare ale AUR şi a constatat că Hotărârea Parlamentului României nr.45/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune este neconstituţională, în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului”, se precizează în comunicatul CCR cu privire la TVR.

O decizie identică a fost luată și în privința Hotărârii Parlamentului nr. 46/2025, referitoare la conducerea Radioului Public:

„De asemenea, CCR, tot cu majoritate de voturi, a admis sesizarea de neconstituţionalitate depusă de AUR şi a constatat că Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.”

Motivarea deciziei

Judecătorii CCR au arătat că Parlamentul a încălcat prevederile articolului 19 din Legea nr. 41/1994, care stabilește că cele opt locuri atribuite grupurilor parlamentare trebuie distribuite în funcție de configurația politică și de ponderea fiecărui grup în Legislativ. În motivare, Curtea a reținut că unele grupuri parlamentare cu o pondere semnificativ diferită au primit fiecare câte un singur loc, deși legea impune o reprezentare proporțională.

„Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a reținut: din informațiile disponibile pe paginile de Internet ale Camerei Deputaților și Senatului, Curtea a constatat că, la data de 18 noiembrie 2025, data adoptării hotărârii criticate, din totalul de 463 de deputați și senatori, repartizarea pe grupuri parlamentare era după cum urmează: Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaților și Senat - 129 de membri (27,8% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și Senat – 90 de membri (19,4% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal din Camera Deputaților și Senat – 73 de membri (15,7% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvaţi România din Camera Deputaților și Senat – 59 de membri (12,7% din totalul parlamentarilor), Grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România din Camera Deputaților și Senat – 32 de membri (6,9% din totalul parlamentarilor), Grupul parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților – 17 membri (3,6% din totalul parlamentarilor), Grupul parlamentar al Partidului S.O.S. România din Camera Deputaților – 15 membri (3,2% din totalul parlamentarilor) și Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Camera Deputaților – 14 membri (3,02% din totalul parlamentarilor), Grupul parlamentar PACE – Întâi România din Senat – 12 membri (2,5% din totalul parlamentarilor) și, respectiv, 22 de parlamentari neafiliați (4,7% din totalul parlamentarilor);

Or, ţinând cont de ponderea de mai sus a grupurilor parlamentare în Parlament, rezultă că dintre cele opt locuri ocupate de candidaţii propuşi de grupurile parlamentare pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune trei au fost ocupate de câte un reprezentant din partea a trei grupuri parlamentare a căror pondere diferă semnificativ, ceea ce nu respectă criteriul stabilit de Legea nr.41/1994”, se arată în motivaţie.

Aceeași observație a fost făcută și în cazul numirilor pentru Consiliul de administrație al Televiziunii Publice.

Curtea a apreciat că prin această procedură au fost încălcate prevederile constituționale referitoare la respectarea legii și la principiul statului de drept.

„În consecinţă, hotărârea antereferită este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispoziţiile art.1 alin.(5) din Constituţie, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele ale art.1 alin.(3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept”, potrivit documentului citat.

Hotărârile își încetează efectele

Prin decizia pronunțată, Curtea a stabilit că ambele hotărâri ale Parlamentului își încetează efectele juridice odată cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial.

Deciziile Curții Constituționale sunt definitive și general obligatorii, ceea ce înseamnă că Parlamentul va trebui să reia procedura de desemnare a membrilor din consiliile de administrație ale celor două instituții publice de media, cu respectarea criteriilor de reprezentare prevăzute de lege.