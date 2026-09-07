 PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Cele două partide cer renunțarea la votul online | adevarul.ro
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Video PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Cele două partide cer renunțarea la votul online

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PNL și USR au semnat, luni, un acord de colaborare parlamentară și cer renunțarea la votul online în Camera Deputaților, pe care îl consideră o practică rămasă din perioada pandemiei și fără justificare în prezent.

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PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament Foto: Inquam Photos / George Călin

„Vom face public acordul și cerem imperativ PSD să facă publice protocolul sau protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste în Parlament”, pentru a vedea la ce s-au angajat, a declarat, luni, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

El a precizat, totodată, că PNL vrea să afle și ce alte angajamente au fost asumate în cadrul înțelegerilor politice încheiate în Parlament.

„Este un acord de colaborare general, reformist și dorim să știm și la ce s-a angajat coaliția toxică PSD-AUR-SOS”, a subliniat deputatul PNL.

La rândul său, deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat că grupurile reunite ale PNL și USR au depus o solicitare oficială pentru renunțarea la votul online în Camera Deputaților.

„Grupurile reunite PNL şi USR au depus o solicitare oficială în Biroul de conducere al Camerei Deputaţilor, pentru renunţarea la votul online. După cum bine cunoaşteţi, votul online a fost introdus în Parlament în momentul pandemiei, ulterior prelungit, pentru a putea finaliza cu succes toate proiectele de reformă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pandemia s-a încheiat, PNRR s-a încheiat. Ca atare nu mai există nicio motivaţie pentru votul online”, a declarat deputatul PNL Raluca Turcan.

Ea a afirmat că Parlamentul nu este „work from home”. Potrivit deputatului PNL, orice om cu experienţă parlamentară poate să confirme că activitatea parlamentară s-a degradat foarte mult în România şi s-a degradat şi ca urmare a votului online.

„Aşadar, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor solicităm renunţarea la votul online, ulterior vom solicita ca şi comisiile să se desfăşoare cu prezenţă online şi în acelaşi timp să se desfăşoare cu prezenţă fizică şi, de asemenea, să nu mai poată avea loc simultan comisii, astfel încât parlamentarii să nu poată ajunge la dezbaterile din comisii”, a mai explicat Raluca Turcan.

Acordul dintre PNL și USR vine la o săptămână după scandalul din Camera Deputaților, unde cele două formațiuni au părăsit plenul în semn de protest față de modul în care au fost repartizate funcțiile din Biroul Permanent. Liberalii au acuzat atunci formarea unei „majorități pe sub masă” și încălcarea înțelegerii stabilite la începutul legislaturii.

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