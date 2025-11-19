Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în PNL. „Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce”

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, despre posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în PNL, că este o problemă care va ţine de viitor şi de discuţii care nu sunt astăzi pe agenda de priorităţi.

Întrebat la Ştirile Protv despre posibilitatea ca fostul preşedinte al partidului, Ludovic Orban, să revină în PNL, premierul Ilie Bolojan a declarat că relaţia dintre ei a fost mereu una „civilizată şi bună”, însă subiectul nu se află momentan pe agenda de priorităţi a formaţiunii, scrie News.

”Ludovic Orban a fost preşedintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relaţie civilizată şi bun, am avut-o întotdeauna cu toţi preşedinţii PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ţine de viitor şi de discuţii care nu sunt, să spunem, astăzi, pe pe o agendă de priorităţi”, a spus Bolojan.

”În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câştigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a adăugat premierul României.

Preşedintele Nicuşor Dan şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis încheierea colaborării, anunţă, marţi, Administraţia Prezidenţială, care a precizat că decizia a fost luată în termeni amiabi. Cotidianul.ro a relatat anterior că preşedintele a fost nemulţumit de o declaraţie pe care Orban a făcut-o cu privire la utilizarea imaginii preşedintelui în campania electorală a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.

Orban a arătat că nu regretă această declaraţie şi dacă l-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, ar fi spus acelaşi lucru. El a mai spus că nu are nicio datorie faţă de preşedintele României şi crede că mai degrabă preşedintele României ar fi avut o datorie faţă de el.