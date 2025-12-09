search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
Fostul senator PNL Eugen Pîrvulescu, achitat după ce fapta din dosarul angajărilor trucate de la Ambulanța Teleorman s-a prescris

0
0
Publicat:

Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat de Instanţa supremă marţi, 9 decembrie, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman.

Eugen Pîrvulescu, fost senator PNL FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Eugen Pîrvulescu, fost senator PNL FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog şi Lavinia Valeria Lefterache, motivul achitării fiind că "fapta nu este prevăzută de legea penală".

În schimb, pentru a doua infracţiune reţinută de procurori în sarcina lui Eugen Pîrvulescu - divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice - judecătoarele au constatat că faptele s-au prescris, scrie Agerpres.

"În baza art. 396 alin. (5) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, achită pe inculpatul Pîrvulescu Eugen pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. (8) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cpp, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. e) Cpp, dispune încetarea procesului penal faţă de acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Obligă pe inculpatul Pîrvulescu Eugen la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare", se arată în decizia Instanţei supreme.

Conform DNA, în perioada 28 mai - 20 iunie 2021, Eugen Pîrvulescu şi-ar fi folosit influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al PNL Teleorman pe lângă o persoană - preşedinte sau, după caz, membru în comisiile de concurs constituite de conducerea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Teleorman -, solicitându-i în mod repetat, atât direct, cât şi printr-un intermediar, să elaboreze şi să-i remită seturile de subiecte care urmau să fie date la proba scrisă a concursurilor organizate în perioada mai-iulie 2021, pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante de asistent medical şi şofer autosanitară II.

De asemenea, arată anchetatorii, Pîrvulescu i-ar mai fi cerut să-i favorizeze pe candidaţii indicaţi de el şi la proba practică/interviu, cu scopul de a obţine foloase necuvenite pentru aceştia din urmă (promovarea concursurilor şi angajarea pe posturi remunerate).

"După ce ar fi intrat în posesia seturilor de subiecte (care aveau caracter confidenţial), Eugen Pîrvulescu le-ar fi divulgat, prin intermediari, la doi dintre candidaţii care participau la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante de asistent medical, concurs care nu s-a mai finalizat, fiind întrerupt de procurorii anticorupţie", menţiona DNA.

Procesul a durat patru ani de zile la Instanţa supremă, fostul senator fiind trimis în judecată de DNA în decembrie 2021, iar faptele se refereau la perioada mai - iunie 2021.

El a demisionat din PNL în octombrie 2024, după ce i-a fost ridicată imunitatea parlamentară la cererea DNA, într-un alt dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă, în legătură cu o mită de 60.000 de euro pentru obţinerea unui certificat ORNISS.

