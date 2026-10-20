Președintele Nicușor Dan a atras atenția marți, în cadrul „Rule of Law Forum”, asupra influenței rețelelor sociale și a riscului ca dezbaterea publică să fie distorsionată prin mobilizarea unor voci artificiale, finanțate pentru a acoperi opiniile legitime. Șeful statului a vorbit și despre importanța dialogului și a compromisului într-o societate democratică.

„Nu vorbesc de conținut, vreau să vorbesc doar de cantitate. (...) A devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a avertizat că democrația contemporană este supusă unor presiuni importante inclusiv din cauza modului în care se desfășoară comunicarea în mediul online. Mobilizarea unor numeroase voci pentru a influența dezbaterea poate face mai dificilă exprimarea și receptarea punctelor de vedere legitime.

Nicușor Dan: „Statul de drept” pare o noțiune abstractă

Șeful statului a vorbit despre conceptul de stat de drept și despre dificultatea explicării acestuia publicului larg.

„Mi se pare că această expresie – statul de drept – sună extrem de abstract în limba română”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, statul de drept are efecte concrete asupra vieții cetățenilor și se reflectă în modul în care funcționează instituțiile, în încrederea oamenilor în acestea și în existența unor mecanisme prin care autoritățile se controlează reciproc, pentru a preveni abuzurile și derapajele.

Apel la dialog și compromis

Nicușor Dan a subliniat și importanța dialogului, a compromisului și a căutării consensului, arătând că protestul și exprimarea nemulțumirilor sunt mijloace democratice legitime, dar nu pot înlocui comunicarea dintre diferitele părți ale societății.

„Și protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime și trebuie să fie folosite, numai că este nevoie și de dialog și de compromis pentru consens, pentru că altfel avem o bulă cu strigătul ei”, a declarat președintele.

Nicușor Dan participă marți la „2026 Rule of Law Forum”, eveniment axat pe teme precum independența justiției și influența asupra alegerilor. La dezbateri sunt prezenți oficiali ai Comisiei de la Veneția și reprezentanți ai instituțiilor române. Delegația Comisiei de la Veneția se află la București pentru forum și a avut luni o întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan.