search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Planul PNL după decizia Tribunalului de a suspenda conducerea partidului: „Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Partidul Național Liberal a anunțat miercuri că va ataca cu apel decizia Tribunalului București de suspendare provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Liberalii susțin că instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor și afirmă că vor utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de membrii partidului.

PNL reacționează după decizia Tribunalului. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
PNL reacționează după decizia Tribunalului. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

PNL: „Ne vom exercita dreptul de apel”

Într-un comunicat transmis miercuri, PNL precizează că respectă hotărârea Tribunalului București, însă subliniază că aceasta are caracter provizoriu și va fi contestată.

„Am luat act de hotărârea pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanţei şi notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluţionarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor, activitatea Partidului Naţional Liberal se va desfăşura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025”, au transmis liberalii.

„Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”

Reprezentanții PNL susțin că decizia instanței nu validează acuzațiile formulate împotriva partidului.

„Instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei”, se arată în comunicat.

Liberalii afirmă că acțiunile în instanță fac parte dintr-o încercare de blocare a procesului de reorganizare a partidului.

„Considerăm că aceste contestaţii se înscriu într-o serie de acţiuni iniţiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucţie al Partidului Naţional Liberal prin intermediul instanţelor, după ce nu a reuşit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice. Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă şi a respectat prevederile statutare”, susține formațiunea.

PNL: „Voința majorității nu poate fi anulată”

Partidul mai arată că precedentele congrese nu au fost contestate și consideră că legitimitatea conducerii rezultă din votul exprimat de delegați.

„Voinţa politică a PNL, exprimată democratic de membrii partidului, nu poate fi înlocuită prin acţiunile unei minorităţi şi nici anulată prin interpretări neunitare şi absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Naţional Liberal”, mai transmit liberalii.

Formațiunea anunță că va continua demersurile în instanță până la pronunțarea unei decizii definitive.

„Partidul Naţional Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunţarea unei soluţii definitive, astfel încât voinţa majorităţii liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acţionat şi va acţiona exclusiv în cadrul legal”, se mai arată în comunicat.

Tribunalul București a dispus miercuri suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri și a modificărilor aduse statutului partidului. Decizia este executorie, însă poate fi atacată cu apel.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
digi24.ro
image
”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro
stirileprotv.ro
image
Proprietarul firmei care a dat publicității sondajul de astăzi este un susținător asumat al lui Ilie Bolojan. Cristian Andrei este un vechi colaborator al PNL. Bolojan, numărul 2 în sondajul firmei „de casă”
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
fanatik.ro
image
Delta Dunării, în pericol mare din cauza focului. Incendiile de vegetație s-au dublat anul trecut, iar agricultorii sunt lăsați să se descurce singuri
libertatea.ro
image
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
VIDEO Provocat de Andreea Trușcă, Radu Naum nu s-a abținut: ”N-a spus nici 'pâs' la măgăria pe care a făcut-o Trump”
digisport.ro
image
Doi adolescenți au produs pagube de mii de euro într-o parcare din București. Polițiștii i-au identificat
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Unde merită să lucrezi în 2026 pentru un salariu mare. Cinci domenii plătesc peste 12.000 de lei
playtech.ro
image
Corina Caragea, cucerită de o destinație din Europa: ”Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte”
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
digisport.ro
image
Cum a cerut-o Vlad Huidu în căsătorie pe Giulia Anghelescu: „Nici n-a apucat să termine întrebarea”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Trump și Zelenski au pus totul la cale. Cum va fi oprit Putin
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
„Nu mă pot opri din plâns”. Codruța Filip, în lacrimi! Motivul neașteptat pentru care nu și-a putut stăpâni emoțiile
click.ro
image
Paula Chirilă, despre cine aduce mai mulți bani în casă: „Stabilitatea emoțională nu are preț”
click.ro
image
Apel neobișnuit la 112. O femeie și-a reclamat soțul pentru că refuza relațiile intime
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
image
„Nu mă pot opri din plâns”. Codruța Filip, în lacrimi! Motivul neașteptat pentru care nu și-a putut stăpâni emoțiile

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?