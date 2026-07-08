Planul PNL după decizia Tribunalului de a suspenda conducerea partidului: „Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”

Partidul Național Liberal a anunțat miercuri că va ataca cu apel decizia Tribunalului București de suspendare provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie. Liberalii susțin că instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor și afirmă că vor utiliza „toate căile legale” pentru a apăra votul exprimat de membrii partidului.

PNL: „Ne vom exercita dreptul de apel”

Într-un comunicat transmis miercuri, PNL precizează că respectă hotărârea Tribunalului București, însă subliniază că aceasta are caracter provizoriu și va fi contestată.

„Am luat act de hotărârea pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanţei şi notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluţionarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor, activitatea Partidului Naţional Liberal se va desfăşura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025”, au transmis liberalii.

„Instanța nu a dat dreptate contestatarilor”

Reprezentanții PNL susțin că decizia instanței nu validează acuzațiile formulate împotriva partidului.

„Instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei”, se arată în comunicat.

Liberalii afirmă că acțiunile în instanță fac parte dintr-o încercare de blocare a procesului de reorganizare a partidului.

„Considerăm că aceste contestaţii se înscriu într-o serie de acţiuni iniţiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucţie al Partidului Naţional Liberal prin intermediul instanţelor, după ce nu a reuşit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice. Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă şi a respectat prevederile statutare”, susține formațiunea.

PNL: „Voința majorității nu poate fi anulată”

Partidul mai arată că precedentele congrese nu au fost contestate și consideră că legitimitatea conducerii rezultă din votul exprimat de delegați.

„Voinţa politică a PNL, exprimată democratic de membrii partidului, nu poate fi înlocuită prin acţiunile unei minorităţi şi nici anulată prin interpretări neunitare şi absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Naţional Liberal”, mai transmit liberalii.

Formațiunea anunță că va continua demersurile în instanță până la pronunțarea unei decizii definitive.

„Partidul Naţional Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunţarea unei soluţii definitive, astfel încât voinţa majorităţii liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acţionat şi va acţiona exclusiv în cadrul legal”, se mai arată în comunicat.

Tribunalul București a dispus miercuri suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri și a modificărilor aduse statutului partidului. Decizia este executorie, însă poate fi atacată cu apel.