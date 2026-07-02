PNL cere explicații privind constituirea completurilor care judecă litigiile privind partidele politice: „Solicităm transparență deplină”

Partidul Național Liberal a transmis joi un nou comunicat în care afirmă că respectă independența justiției și hotărârile instanțelor, dar solicită explicații privind modul în care au fost constituite completurile specializate care soluționează cauzele referitoare la partidele politice.

Liberalii susțin că măsurile administrative privind organizarea activității instanțelor trebuie să fie nu doar conforme cu legea, ci și transparente, astfel încât să nu existe suspiciuni privind imparțialitatea actului de justiție.

PNL consideră că răspunsurile oferite până acum de Consiliul Superior al Magistraturii și de Tribunalul București nu clarifică întrebările ridicate în spațiul public cu privire la constituirea, la 23 iunie, a completurilor specializate pentru cauzele privind partidele politice.

Argumentele invocate de PNL

În comunicat, partidul susține că, timp de peste 20 de ani, numărul redus al unor astfel de dosare nu a impus existența unor completuri dedicate, iar constituirea lor în această perioadă ridică întrebări.

De asemenea, PNL afirmă că aceste completuri au fost înființate în momentul în care au fost înregistrate acțiunile formulate de contestatarii din partid și că nu au fost prezentate public criteriile după care au fost desemnați judecătorii.

Liberalii invocă și standardele elaborate de OSCE și Comisia de la Veneția privind autonomia partidelor politice, potrivit cărora conflictele interne ar trebui soluționate, în primul rând, prin mecanismele proprii ale formațiunilor politice, iar intervenția autorităților trebuie să fie limitată și proporțională.

„PNL nu contestă dreptul instanțelor de a adopta măsuri administrative și nu pune în discuție independența judecătorilor. Ceea ce solicităm este transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative”, se arată în comunicat.

Reacțiile Tribunalului București și ale CSM

Poziția PNL vine după ce Tribunalul București a respins acuzațiile formulate de partid în legătură cu repartizarea dosarului privind suspendarea efectelor hotărârii de convocare a Congresului PNL și a calificat drept neavenite presiunile exercitate asupra judecătorilor prin declarații publice.

La rândul său, Consiliul Superior al Magistraturii a avertizat asupra unei „escaladări fără precedent” a discursului public la adresa instanțelor și a subliniat că hotărârile judecătorești pot fi contestate exclusiv prin căile de atac prevăzute de lege, nu prin dezbateri purtate în spațiul public.