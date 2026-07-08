Reacția lui Bolojan după decizia Tribunalului de a suspenda Congresul PNL: „Cei care îşi trădează colegii vor rămâne cu această etichetă”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis miercuri un mesaj ferm pe Facebook, după ce Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al partidului din 21 iunie.

Liderul liberal a afirmat că partidul va respecta hotărârea instanței, însă nu va renunța la deciziile adoptate de congres și va continua demersurile pentru apărarea acestora.

„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan susține că acțiunile din instanță sunt o consecință a deciziei luate de majoritatea delegaților la congres.

„Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România”, a scris liderul liberal.

Acesta a adăugat că lumea politică nu își poate recâștiga încrederea cetățenilor dacă repetă greșelile care au îndepărtat electoratul.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Ilie Bolojan i-a criticat pe cei care au contestat în instanță hotărârile congresului.

„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara”, a afirmat acesta.

Liderul liberal a continuat atacul, susținând că „cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”.

În finalul mesajului, Ilie Bolojan a transmis că partidul își va continua procesul de reformă și nu își va schimba direcția.

„Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”, a încheiat liderul liberal.