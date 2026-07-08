O nouă victorie pentru puciștii din PNL: Tribunalul București a suspendat hotărârile luate de Bolojan în Congresul din 21 iunie

Tribunalul București a decis miercuri suspendarea provizorie a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie, până la soluționarea definitivă a procesului în care acestea sunt contestate.

Hotărârea instanței vizează atât alegerea noii conduceri a partidului, cât și modificările aduse Statutului PNL și toate deciziile adoptate ulterior de Biroul Permanent Național în baza acestora.

Judecătorii au admis cererea formulată împotriva Partidului Național Liberal, însă au constatat că președintele PNL, Ilie Bolojan, și secretarul general al partidului, Dan Motreanu, nu au calitate procesuală pasivă în acest dosar. Din acest motiv, acțiunea formulată împotriva celor doi a fost respinsă.

Ce efecte produce decizia

Instanța a dispus suspendarea provizorie a:

hotărârilor nr. 1 și nr. 2 adoptate de Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie;

hotărârii prin care a fost validată alegerea noii conduceri a partidului;

hotărârii prin care au fost aprobate modificările Statutului PNL;

tuturor deciziilor Biroului Permanent Național adoptate ulterior în baza acestor hotărâri.

Practic, până la pronunțarea unei hotărâri definitive în dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, efectele Congresului extraordinar din 21 iunie sunt suspendate.

Decizia este executorie, însă poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile.