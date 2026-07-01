Pîslaru, după declarația lui Grindeanu despre semnarea acordului politic: „O tratez ca pe una retorică”

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene și al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri, 1 iulie, că va trata afirmația președintelui PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căreia este pregătit să semneze imediat acordul politic negociat în coaliție, „ca pe una retorică, nu ca pe un angajament”.

„Tocmai pentru că încercăm să dezescaladăm situația, voi trata declarația domnului Grindeanu ca pe una retorică, nu ca pe un angajament că va face efectiv acest lucru. Acorduri s-au mai semnat și am văzut ce valoare au avut.

În același timp, este nevoie de reciprocitate. Partidul Național Liberal a spus foarte clar că, atunci când există un acord, acesta trebuie pus pe hârtie și semnat. După aceea, dacă este vorba despre desemnarea prim-ministrului, aceasta nu este o decizie pe care o ia PSD sau alt partid, ci președintele României”, a afirmat ministrul la Digi24.

Acesta adaugă că acordul, așa cum a fost propus de PNL, „se referă la reformele și la măsurile care trebuie implementate”.

„Sunt, practic, condițiile în baza cărora una dintre părți o poate susține pe cealaltă pentru a asigura realizarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului bugetar și îndeplinirea celorlalte obiective necesare pentru buna guvernare a țării.”

Sorin Grindeanu a anunțat că partidul este pregătit să semneze imediat acordul politic negociat în coaliție și l-a provocat pe premierul interimar Ilie Bolojan să facă același lucru.

„Acum, pe loc, semnez acordul propus. Să vină Bolojan și Fritz și îl semnez. Cu toate măsurile. Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze un guvern minoritar PSD”, a afirmat liderul PSD într-o conferință de presă, la Parlament.

De asemenea, l-a acuzat pe Bolojan că blochează în mod deliberat formarea noului guvern și că pune orgoliul înaintea interesului României, susținând că social-democrații și-au respectat angajamentele privind adoptarea proiectelor necesare pentru accesarea fondurilor PNRR.

„Ilie Bolojan întârzie deliberat formarea unui guvern cu puteri depline”, a declarat Sorin Grindeanu.