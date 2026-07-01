Bolojan, din culisele negocierilor de la Cotroceni: „Grindeanu nu a țipat la mine, dar mi-a dat o replică”

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat discuțiile tensionate dintre liderii fostei coaliții și președintele Nicușor Dan, afirmând că acestea au fost marcate de divergențe de opinie, dar nu de conflicte deschise. Bolojan a respins ideea că Grindeanu ar fi ridicat tonul în cadrul întâlnirii, dar a precizat că au existat schimburi de replici.

„Domnul Grindeanu a avut o intervenţie în care nu a țipat la mine, dar a dat o replică unor afirmaţii de ale mele”, a declarat premierul interimar, miercuri seară, în cadrul podcastului „Friendly Fire”, realizat de Vlad Petreanu și Moise Guran.

Acesta a făcut referire și la modul în care sunt prezentate public discuțiile politice, susținând că există persoane care transmit „pe surse” informații distorsionate și altele care păstrează confidențialitatea acestor negocieri.

„Există, ştiţi, două categorii de oameni, oameni care dau pe surse tot felul de discuţii care n-au legătură cu cele de acolo sau parţial o combinaţie de adevărul cu minciuni, dar care deturnează discuţiile. Eu niciodată n-am făcut asta. Şi oameni care păstrează o anumită decenţă şi o anumită confidenţialitate a nor astfel de discuţii”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a criticat și poziția liderului PSD Sorin Grindeanu în cadrul negocierilor, susținând că acesta ar fi respins principiul potrivit căruia toate partidele de centru ar trebui să aibă dreptul de a propune un candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Domnul Grindeanu a negat pur și simplu dreptul partidelor de centru de a face o propunere”, a afirmat Bolojan.

Acesta a explicat că, în viziunea sa, o formulă corectă ar presupune existența mai multor alternative de premier, pe baza unui acord politic prealabil între partide, urmat de desemnarea finală a președintelui. „E corect şi cinstit să ai două, trei, patru alternative pe care să le vezi”.

Bolojan a adăugat că această variantă nu a fost agreată, inclusiv pentru că nu s-a agreat soluţia cu Siegfried Mureşan. În opinia sa, o astfel de abordare ar fi asigurat o competiție politică transparentă între mai multe opțiuni de premier și o soluție mai echilibrată pentru formarea guvernului. Mai multe declarații ale lui Ilie Bolojan pot fi găsite AICI.