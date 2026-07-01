„România are nevoie de un armistițiu politic”. Ilie Bolojan nu mai crede în refacerea coaliției cu PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că formarea unui guvern stabil nu poate fi rezultatul declarațiilor publice, ci al unor înțelegeri politice solide, făcând referire la declarațiile lui Sorin Grindeanu că acceptă rotativa, dar cu PSD primul la guvernare. România are nevoie de un „acord” sau un „armistițiu politic” pentru a-și menține stabilitatea bugetară și instituțională, adaugă premierul.

PNL a devenit un partid inconfortabil pentru sistem

Bolojan susține că PNL a ajuns să fie un actor politic aflat „la limita de relevanță”, dar care și-a asumat responsabilități guvernamentale majore.

„PNL e un actor politic rămas la limita de relevanță. Dar acest partid, cu toate păcatele lui, și-a asumat o responsabilitate guvernamentală majoră cu 15%. Nu e puțin lucru. Dar am avut un joc politic anii trecuți în care acest sistem de partide a asigurat administrarea României, dar nu într-o formă care să transforme țara. Când PNL a dovedit că poate fi un partid care vrea să transforme sistemul de guvernare, a intrat în zona în care nu mai era un partid confortabil”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan a comentat și schimbările din interiorul PNL, afirmând că unele numiri sau opțiuni politice au fost interpretate ca puncte de tensiune.

„Dacă voiam să blochez lucrurile, mă propuneam premier tot pe mine, nu pe Siegfried Mureșan”, a spus acesta.

Bolojan a comentat pe scurt și subiectul anulării alegerilor, afirmând că deciziile care au stat la baza hotărârilor CSAT și ale Curții Constituționale au fost desecretizate și că o publicare mai rapidă a raportului ar contribui la creșterea transparenței.

Despre relația cu președintele Nicușor Dan și evoluția crizei politice

În ceea ce privește relația cu președintele Nicușor Dan, premierul interimar a respins ideea unei relații conflictuale, precizând că între cei doi există o colaborare instituțională.

„Nu am această senzație. Am o colaborare instituțională. Nu înseamnă că trebuie să simpatizezi pe cineva, trebuie să lucrezi pentru țara ta”, a declarat Bolojan.

Totuși, acesta a admis că au existat acțiuni ale președintelui care nu au contribuit la creșterea încrederii între PNL și instituția prezidențială.

În privința evoluției crizei politice, Bolojan a evitat să avanseze o prognoză clară, afirmând doar că există în prezent o „pauză de aproximativ două săptămâni”.

Ce este Sistemul?

Bolojan a vorbit și despre ceea ce a numit „Sistemul”, pe care l-a descris ca o rețea informală de decizie din interiorul statului, formată din conexiuni politice și economice care pot influența deciziile administrative.

„Sunt combinații de natură economică, politică, care distrug imaginea adevăratelor sisteme”, a afirmat acesta, adăugând că astfel de rețele pot duce la blocaje în procesele de reformă.

Întrebat dacă a intrat în conflict cu aceste structuri, Bolojan a spus că a întâlnit în administrație situații în care deciziile sunt influențate de rețele informale de susținere și interese intersectate, inclusiv în proceduri administrative complexe.

„Sunt două categorii de oameni: cei care dau pe surse minciuni și cei care păstrează confidențialitatea”

În același timp, premierul interimar a criticat modul în care au fost făcute anumite desemnări politice, susținând că acestea ar fi trebuit să respecte mai strict logica consultării partidelor.

„Ar fi fost de bun augur să facă președintele apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură. Încalcă spiritul democrației parlamentare să nu consulți partidul”, a declarat Bolojan, referindu-se la desemnările recente din spațiul politic.

Întrebat dacă a transmis aceste observații direct președintelui, Bolojan a confirmat că a avut o discuție în care a precizat că anumite decizii nu au fost cele mai potrivite.

Premierul interimar a făcut referire și la tensiunile din spațiul politic, afirmând că există frecvent „două categorii de oameni: cei care dau pe surse minciuni și cei care păstrează confidențialitatea”.

„Domnul Grindeanu a negat dreptul partidelor de centru-dreapta de a face o propunere”, a susținut el, referindu-se la liderul PSD Sorin Grindeanu.

Premierul interimar susține că nu a blocat niciun proiect strategic

Premierul interimar susține că nu a blocat niciun proiect strategic și că toate deciziile luate în mandatul său au avut ca obiectiv interesul național, în special în domenii precum energia și investițiile majore.

„Nu e niciun proiect blocat de guvernul Bolojan în domenii strategice. Am căutat să susțin decizii gândindu-mă care e cea mai bună soluție pentru țara noastră”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan a evitat să facă aprecieri directe privind posibile conexiuni între susținerea politică a unor lideri și decizii economice, inclusiv în contextul relațiilor externe, afirmând că nu poate formula astfel de considerații.

Rectorul SNSPA: „România are nevoie de un armistițiu politic”. Ce soluție propune Remus Pricopie pentru a depăși blocajul actual

De ce vrea Sorin Grindeanu să fie premier acum?

Întrebat despre dorința liderului PSD Sorin Grindeanu de a deveni premier, Bolojan a răspuns că acesta are dreptul de a-și dori funcția, dar a legat discuția de contextul politic mai larg și de tensiunile din interiorul coaliției. A fost un cumul de factori, a spus Bolojan.

În ceea ce privește dinamica politică recentă, premierul interimar a făcut referire la inițierea moțiunii de cenzură de către PSD și la dificultățile din coalițiile de guvernare, susținând că o parte dintre disfuncționalități sunt generate de „interese economice și politice” intersectate cu influențe din companii de stat.

România riscă să piardă bani sau să ajungă la un guvern de armistițiu

Bolojan afirmă că adoptarea urgentă a unui pachet de legi esențiale pentru PNRR reprezintă o condiție de responsabilitate politică, în contextul negocierilor privind viitoarea formulă de guvernare.

„Avem încă 6 legi importante pentru PNRR de adoptat. 3 au fost adoptate ieri, dar 6 legi cu sume foarte mari de bani sunt încă neadoptate: codul urbanismului blocat din decembrie la Cameră, avem legea salarizării. Un prim acord pentru aceste legi ar fi o condiție de responsabilitate”, a declarat premierul interimar,.

Acesta a reiterat ideea ca, în a doua parte a lunii iulie, Parlamentul să fie convocat în sesiune extraordinară pentru adoptarea rapidă a acestor legi.

În lipsa unui astfel de acord, Bolojan a avertizat că România riscă pierderea fondurilor europene sau apariția unei formule de guvernare provizorii.

„Dacă nu trec legile, sau România pierde bani, sau se găsește un guvern de tip armistițiu care să-și asume răspunderea pe aceste legi”, a afirmat acesta.

Premierul interimar a respins ideea că ar evita asumarea unei poziții politice, în contextul întrebărilor privind negocierile pentru funcția de prim-ministru.

„Noi ne dorim să găsim o formulă. La câte declarații nu au fost respectate, oamenii sunt sătui. Eu încerc să fac tot ce e necesar ca să scot România din această situație”, a spus Bolojan.

„Guvernele nu se fac prin declarații la TV”

Bolojan a comentat afirmațiile liderului PSD Sorin Grindeanu privind acceptarea unei rotative guvernamentale, cu condiția ca PSD să dea primul premierul.

„Guvernele nu se fac prin declarații publice sau la TV. Un lucru serios de care România are nevoie este un guvern. Pentru a putea menține România stabilă bugetar, trebuie să nu pierdem banii din PNRR și să adoptăm legi”, a declarat Bolojan, în cadrul podcastului „Friendly Fire”, realizat de Vlad Petreanu și Moise Guran.

Dan Motreanu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că semnează „pe loc” acordul pentru noul Guvern: „Nu este suficient să semnezi un acord, trebuie să îl și respecți”

Acesta a subliniat că, pentru atingerea acestor obiective, este necesar un acord politic clar între partide. „Pentru asta trebuie să avem un acord politic sau un armistițiu politic. Sunt aspecte de mare responsabilitate”, a precizat Bolojan.

În ceea ce privește relația cu PSD, Bolojan a afirmat că discuțiile recente marchează o schimbare de ton din partea social-democraților, după episoade anterioare în care rotativa guvernamentală fusese respinsă.

„Dl Grindeanu, față de discuția care a blocat o evoluție în stabilirea unui acord politic, are o schimbare de ton”, a spus acesta, adăugând că PSD a avut anterior o poziție mai rigidă în negocieri.

Principalele probleme în relația cu PSD

Bolojan a mai susținut că una dintre problemele principale în relația cu PSD este „pierderea încrederii”, motiv pentru care PNL a solicitat garanții suplimentare în eventuale acorduri politice.

„Problema de bază pe care o avem e pierderea încrederii în PSD. De aceea, noi am solicitat un acord de reciprocitate să fie valabil în două sensuri. Care sunt garanţiile care pot fi puse în practică, în aşa fel încât o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a celor măsuri de care are nevoie România? Pentru că nu s-au terminat lucrurile. Dacă noi ne imaginăm că dacă totuşi trecem de acest hop legat de absorţia de fonduri europene, lucrurile se stabilizează de la sine, ne înşelăm. (..) Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respect”, a explicat acesta.

„Nu pot fi decât guverne minoritare sau o formă de guverne de tip armistiţiu, cu durată cât se poate de clară, pentru a ieşi din blocaj”

În privința formulei de guvernare, premierul interimar a afirmat că scenariul unei coaliții refăcute integral este dificil de realizat.

„E greu de presupus că un guvern cu coaliția refăcută mai poate funcționa. Pot fi guverne minoritare sau guverne de tip armistițiu pe o perioadă clară”, a conchis Ilie Bolojan.