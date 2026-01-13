AUR susține că Ursula von der Leyen nu are drept legal să semneze Acordul Mercosur

Europarlamentarii AUR au sesizat oficial Comisia Europeană şi Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea Acordului UE–MERCOSUR.

Potrivit News.ro, semnatarii sunt Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia si Gheorghe Piperea.

„Conform Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, semnarea unui acord internaţional de asemenea amploare nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o şedinţă legal convocată sau printr-o procedură scrisă finalizată, în care miniştrii statelor membre îşi exprimă votul şi mandatul politic.

O simplă reuniune a COREPER II nu poate substitui această etapă obligatorie, întrucât COREPER are exclusiv un rol tehnic şi pregătitor, fără competenţă decizională”, spune AUR într-un comunicat oficial.

Potrivit europarlamentarilor AUR, în absenţa unei decizii a Consiliului UE, Ursula von der Leyen nu are dreptul legal de a semna Acordul MERCOSUR, iar o asemenea acţiune ar reprezenta o încălcare gravă a procedurilor europene şi a tratatelor în vigoare.

Europarlamentarii AUR cer convocarea de urgență a Consiliului UE, înaintea deplasării în Paraguay, pentru ca un ministru român competent să își asume public votul pe un acord care, potrivit partidului, afectează fermierii și economia.

AUR susține că acest vot ar reprezenta un „moment al adevărului”, în care românii trebuie să afle în ce interes și cu ce mandat acționează reprezentanții Guvernului României.

Europarlamentarii AUR avertizează că orice ocolire a Consiliului UE şi a miniştrilor statelor membre subminează controlul democratic, legalitatea instituţională şi suveranitatea decizională a statelor, iar semnarea Acordului MERCOSUR în aceste condiţii riscă să fie contestată juridic.

„Alianţa pentru Unirea Românilor va continua toate demersurile politice şi instituţionale necesare pentru apărarea intereselor fermierilor români, a economiei naţionale şi a respectării stricte a tratatelor europene”, menţionează comunicatul.

UE și Mercosur vor semna acordul la finalul săptămânii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică.

Acordul, care reprezintă rezultatul a peste 25 de ani de negocieri, este considerat de susţinătorii săi esenţial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Totuși, acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.