Pe cine vor românii premier: Bolojan este pe locul doi în preferințe - SONDAJ

Majoritatea respondenților susțin că președintele Nicușor Dan ar trebui să fie neutru în scandalul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Un sondaj al Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, arată ce cred românii despre tensiunile de pe scena politică.

La întrebarea: „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs. Bolojan-PNL-USR?”, majoritatea respondenților susțin că președintele ar trebui să rămână neutru.

Ar trebui să rămână neutru - 42,2%

Nu știu - 20,9%

Ilie Bolojan - 13,1%

Nu urmăresc știrile - 11%

PSD - 5,5%

Sorin Grindeanu - 4,2%

PNL - 1,7%

USR - 1,4%

Aceste date vin la o zi după o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Discuțiile dintre premier și președinte au durat aproximativ două ore.

Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Însă în pofida presiunilor PSD, Bolojan le-a transmis colegilor de partid că nu va demisiona.

Pe cine vor românii în fruntea Guvernului

Întrebați „Cine ați vrea sa conducă Guvernul în continuare?”, românii au răspuns în cea mai mare proporție că nu știu.

Primul politician în topul preferințelor celor chestionați este președintele AUR, George Simion, locul doi fiind ocupat de Ilie Bolojan.

Iată cum arată procentele:

- Nu știu - 26,2%

- George Simion - 20,9%

- Ilie Bolojan - 16,2%

- Un tehnocrat - 14,7%

- Nu urmăresc politica - 8,4%

- Alte variante - 5,4%

- Sorin Grindeanu - 4,7%

- Călin Georgescu - 2,5%

- Victor Ponta - 0,8%

- Petrișor Peiu - 0,2%

Sondajul Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, cuprinde 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus minus 2,8%.

AUR pierde procente, dar rămâne pe primul loc

AUR rămâne lider detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, deși își continuă coborârea sub pragul de 40% din opțiunile de vot, arată Barometrul Informat.ro - INSCOP Research, Ediția a IX-a, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

AUR: 37% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

PSD: 20.1% cu PSD (față de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

PNL: 15.5% cu PNL (față de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

USR: 12.7% cu USR (față de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

UDMR: pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (față de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

POT: pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (față de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

SOS România: pentru SOS România – 2.8% (față de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

SENS: pentru SENS – 2.4% (față de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Independent: 1% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Alt partid: 0.7% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot (55.9% din total eșantion), 38.8% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%, pentru SOS România – 1.4%, iar pentru SENS – 2.2%. 1.3% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un candidat independent, iar 1% pentru alt partid.