Sondaj: Peste 30% dintre români se opun dislocării de echipamente militare americane în România. Votanții AUR și SOS resping masiv decizia

Românii privesc războiul din Iran în primul rând prin prisma prețurilor și a facturilor, nu a securității naționale. Iar când sunt întrebați direct despre prezența militară americană pe teritoriul României în contextul acestui conflict, mai mult de jumătate fie refuză să se pronunțe, fie se opun, relevă Barometrul Poll/Int realizat de Agenția de Rating Politic.

Decizia de a permite forțelor militare americane să disloce echipamente și personal pe teritoriul național este respinsă de 32,2% dintre români, cel mai mare procent dintre toate opțiunile cu răspuns explicit. Doar 18,7% se declară „pentru”, adică aproape jumătate față de cei care se opun.

Votanții USR sunt singurul electorat cu o majoritate clară în favoarea prezenței militare americane: 59,7% susțin decizia, față de 18,1% care o resping. La PNL, 38,5% sunt „pentru” și 13,2% împotrivă.

Votanții PSD sunt mai degrabă indeciși: aproape 40% nu au o opinie, iar cei care se exprimă sunt ușor mai des pentru (28,8%) decât împotrivă (17,1%).

La polul opus, electoratele partidelor extremiste resping dislocarea categoric. La SOS, 57,8% sunt împotrivă și doar 2,2% „pentru”. La AUR, respingerea ajunge la 48,9%, față de 12,4% în favoare. UDMR înregistrează și el o majoritate împotrivă: 38,9% față de 22,2%.

Românii se tem mai mult de facturi decât de bombardamente

Contextul în care vine această opoziție față de prezența militară americană este unul dominat de anxietate economică, nu de calcule de securitate. Teama numărul unu legată de războiul din Iran este criza energiei, petrol și gaz, invocată de 21,3% dintre respondenți. Imediat în urmă vine teama de creșteri de prețuri și inflație, cu 20,6%.

Abia pe locul trei apare o teamă de natură geopolitică: 18,3% se tem că România va fi atrasă în conflict. Extinderea războiului în Europa îngrijorează doar 7,6%.

Totodată, 52% din respondenți spun că i-a afectat foarte mult creșterea prețurilor la carburanți, iar 26,6% spun că i-a afectat mult. Combinat, aproape opt din zece români raportează un impact semnificativ. Presiunea se vede direct în comportamentul de consum pentru masa de Paște: 68,1% din populație intenționează să cumpere mai puține produse față de alți ani din cauza creșterilor de prețuri.

70% cred că România merge prost

Stresul economic se suprapune unui pesimism structural. 70,5% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, față de 21,2% care văd o direcție bună. Pesimismul traversează toate segmentele demografice, cu vârfuri la votanții AUR (88,4%), SOS (71,1%) și PSD (56,8%).

Nemulțumirea față de direcția țării se traduce și într-un apetit radical față de sistemul politic. 39,2% dintre români consideră că acesta este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace. Alți 29,9% cer schimbări profunde, dar prin mijloace democratice. Numai 3,3% îl consideră funcțional.

Cum văd românii viitorul coaliției de guvernare

Românii sunt divizați în ceea ce privește viitorul coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR: 21,2% cred că va continua până la termen, în aprilie 2027, față de 21% care anticipează destrămarea în câteva luni. Alți 10,5% o văd prăbușindu-se în câteva săptămâni, iar 16% o consideră practic desființată deja.

Cât privește responsabilitatea pentru scandalurile din coaliție, cel mai invocat răspuns este că poartă vina toți în mod egal, cu 26,9%. PSD urmează cu 20,1%, iar premierul Ilie Bolojan cu 18%. Președintele Nicușor Dan este indicat de 5% dintre respondenți.

Sondajul Poll/Int al Agenției de Rating Politic a fost realizat între 1 și 10 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.187 de persoane, reprezentativ pentru populația României de 18 ani și peste, prin metoda CAWI (panel online). Marja de eroare este de ±2,8%.