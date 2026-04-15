AUR pierde procente, dar rămâne pe primul loc în intențiile de vot ale românilor. PNL depășește PSD în opțiunile celor care ar merge sigur la vot

AUR rămâne lider detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, deși își continuă coborârea sub pragul de 40% din opțiunile de vot, arată Barometrul Informat.ro - INSCOP Research, Ediția a IX-a, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026.

Datele arată o menținere a ierarhiei politice în intenția de vot a românilor, însă cu unele schimbări în privința principalelor partide. AUR păstrează prima poziție, dar pe un trend descendent față de măsurătorile anterioare, în timp ce PNL și PSD au crescut ușor.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

AUR: 37% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

PSD: 20.1% cu PSD (față de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

PNL: 15.5% cu PNL (față de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

USR: 12.7% cu USR (față de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

UDMR: pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (față de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

POT: pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (față de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

SOS România: pentru SOS România – 2.8% (față de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

SENS: pentru SENS – 2.4% (față de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Independent: 1% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Alt partid: 0.7% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Cutremur în AUR: trei membri, trimiși în judecată pentru violul de la Școala de Vară. O fată de 17 ani cere dreptate după doi ani

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot (55.9% din total eșantion), 38.8% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%, pentru SOS România – 1.4%, iar pentru SENS – 2.2%. 1.3% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un candidat independent, iar 1% pentru alt partid.

„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând față de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În acelaşi timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu faţă de alte măsurători, şi anume creșterea semnificativă a diferențelor între intenția de vot a respondenților care aleg un partid, respectiv a respondenților care aleg un partid şi declară că ar veni sigur la vot (votanții mobilizați). De exemplu, în cazul PSD este o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) şi votanții mobilizați ai PSD (16,6%). Spre comparație, PNL, USR şi AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD şi UDMR au alegători mai puțin mobilizați în acest moment", a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Câți oameni ar merge la vot

În ceea ce privește participarea la vot, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 15.8% dintre români au ales 1. La pol opus, 64,9% dintre români au declarat că "sigur" vor merge la vot, în timp ce 2,6% au spus că nu sunt hotărâți.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleatoriu fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.