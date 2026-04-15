Alegeri parlamentare în Bulgaria. Cine conduce în sondaje înaintea scrutinului din 19 aprilie? Scepticismul rămâne ridicat

Bulgaria se pregătește pentru a opta rundă de alegeri parlamentare din ultimii cinci ani, programată duminică, 19 aprilie 2026. Un sondaj recent arată preferințele electoratului. Pe primul loc se află formațiunea politică a fostului președinte, Rumen Radev.

Potrivit cercetării realizate de Centrul de Analiză și Marketing (CAM), formațiunea „Bulgaria Progresistă”, condusă de fostul președinte Rumen Radev, se află pe primul loc, cu 32,1% din intențiile de vot în rândul alegătorilor deciși. Acest rezultat s-ar traduce în aproximativ 90 de mandate în viitoarea Adunare Națională, scrie publicația bulgară Novinite.

Pe locul al doilea se situează partidul GERB, cu 19,4%, deci circa 55 de mandate, urmat de alianța „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” (PP-DB), cotată la 12% și aproximativ 34 de deputați.

În continuare, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS) ar obține 11,2% și circa 31 de mandate, în timp ce partidul Renașterea este estimat la 7% și 20 de deputați.

Partidul Socialist Bulgar (BSP) ar depăși la limită pragul electoral, cu 4,2% și aproximativ 10 mandate.

Mai multe formațiuni rămân sub pragul de intrare în parlament, inclusiv „Moralitate, Unitate, Onoare” (MECH), „Siyanie”, „Măreție” și „Bulgaria Albastră”.

În ceea ce privește participarea, 54,1% dintre respondenți afirmă că vor vota și au deja o opțiune clară, în timp ce 17,3% sunt indeciși, dar intenționează să meargă la urne. Aproximativ 15,6% spun că nu vor vota deloc.

Așteptările privind formarea viitorului guvern sunt împărțite. Peste jumătate dintre respondenți consideră că ar trebui format un executiv stabil, chiar și cu compromisuri, însă un procent semnificativ preferă fie un guvern interimar, fie organizarea unor noi alegeri.

Scepticismul rămâne ridicat: doar o treime dintre respondenți cred că viitorul parlament va reuși să formeze un guvern stabil, ceea ce reflectă incertitudinea politică persistentă din Bulgaria.

Sondajul a fost realizat în perioada 3–14 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.011 adulți, prin interviuri față în față, având o marjă de eroare de ±3,1%.

Politologul Radu Albu Comănescu de la UBB Cluj consideră că fostul președinte bulgar Rumen Radev are un profil asemănător cu Viktor Orbán. Totuși, cel puțin până acum, Radev nu a blocat ajutorul acordat Ucrainei, deși se află în conflict cu Zelenski și a criticat permanent această țară.