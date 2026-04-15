Sondaj la comanda Adevărul: Cine plătește factura crizei carburanților și ce soluții așteaptă populația de la Guvern

Cei mai mulți dintre români își doresc ca statul să intervină prin reducerea accizelor ori plafonarea prețurilor pentru a diminua efectele crizei carburanților, în timp ce doar 6% consideră că piața ar trebui lăsată liberă să se regleze, arată datele unui sondaj de opinie comandat în exclusivitate de Adevărul și realizat de Agenția de Rating Politic.

În fața crizei prețurilor la pompă, o treime dintre respondenți cer intervenții directe asupra taxelor. Mai exact, 33,7% consideră că statul român ar trebui să reducă taxele și accizele la carburanți, chiar dacă acest demers ar afecta veniturile la bugetul de stat. O altă tabără importantă, compusă din 29,4% dintre cetățeni, preferă ca statul să plafoneze prețurile la pompă.

Intervențiile țintite sunt mai puțin populare. Doar 9,7% dintre participanți vor subvenții acordate în domenii cheie, precum transporturile sau agricultura. De asemenea, 5,6% optează pentru subvenționarea directă a consumatorilor cu venituri mici. Există și o proporție de 6,1% care afirmă că statul nu ar trebui să intervină deloc, pentru că piața rezolvă singură această criză externă. Procentul celor care nu au o opinie formată la această întrebare se ridică la 15,5%.

Acest subiect, alături de alte teme extrem de importante privind viitorul energetic al României, va fi dezbătut la Energy Forward 2026, eveniment organizat de Adevărul în data de 5 mai, cu participarea ministrului energiei, Bogdan Ivan,

Cine plătește factura crizei

Când vine vorba despre cine ar trebui să suporte costul acestei crize a carburanților, responsabilitatea principală este plasată tot pe umerii autorităților. Astfel, 42,3% dintre români cred că statul trebuie să acopere acest cost, prin reduceri de taxe.

Pe locul al doilea se află soluția efortului comun, cu 19,2% dintre voci care menționează că toți cetățenii trebuie să suporte costul în mod egal, printr-un mecanism de solidaritate. Foarte aproape, cu 19,1%, se situează opțiunea ca acest cost să revină companiilor petroliere, prin limitarea profitului. Doar 4,9% cred că responsabilitatea aparține consumatorilor, pe post de realitate a pieței globale , în timp ce 14,5% au declarat că nu știu cum să răspundă la o asemenea problemă.

Sfaturile lui Titi Aur pentru a învinge prețul carburanților. 11 recomandări esențiale pentru orice șofer

Diferențe masive în funcție de opțiunea de vot

Răspunsurile înregistrează variații uriașe din perspectiva simpatiilor politice. Votanții PSD și SOS, alături de persoanele indecise, susțin în principal intervenția statului pentru suportarea costurilor. Această viziune este de departe cea mai puternică la alegătorii AUR, cu un procent de 61,2%.

La polul opus se află susținătorii PNL și USR. Aceștia consideră într-o mai mare măsură că efortul financiar trebuie asumat de companii și de toți cetățenii în mod egal. De pildă, varianta mecanismului de solidaritate este apreciată de 40,3% dintre simpatizanții USR și de 34,8% dintre cei ai PNL. De asemenea, opțiunea în care companiile petroliere suportă costul prin limitarea profitului este preferată cel mai mult de electoratul UDMR, cu un scor de 36,1%.

Analiza sociologică are la bază 1187 de interviuri cu persoane în vârstă de peste 18 ani și este reprezentativă pentru populația din România. Sondajul a fost desfășurat în perioada 1-10 aprilie 2026, cu interviuri administrate într-un panel online de tip CAWI. Marja de eroare statistică asumată de agenție este de 2,8%. Calibrarea datelor s-a realizat prin metoda ponderării în două faze, cu referire la variabile precum vârsta, sexul, educația, mediul de rezidență, regiunea, utilizarea internetului și votul anterior, strict pe baza datelor oficiale INS și AEP.