 Patriarhia respinge acuzațiile privind prozelitismul la orele de Religie. Deputata USR Corina Atanasiu, acuzată că a jignit BOR | adevarul.ro
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Patriarhia respinge acuzațiile privind prozelitismul la orele de Religie. Deputata USR Corina Atanasiu, acuzată că a jignit BOR

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Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Adrian Agachi, a reacționat marți la declarațiile deputatei USR Corina Atanasiu privind disciplina Religie în școli, respingând acuzațiile potrivit cărora aceasta ar fi folosită pentru prozelitism.

Patriarhia Română
Patriarhia Română FOTO: Facebook/Patriarhia Română

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Agachi afirmă că răspunsul Corinei Atanasiu la criticile sale anterioare „nu răspunde fondului argumentelor”, ci atribuie Bisericii Ortodoxe Române „intenții și practici care nu corespund realității”.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei contestă acuzația deputatei potrivit căreia disciplina Religie ar avea ca scop prozelitismul și ar impune credința ortodoxă prin sistemul de notare.

„În România, disciplina Religie se predă confesional, iar programa școlară este elaborată în conformitate cu specificul fiecărui cult recunoscut de stat și avizată de acesta. În același timp, participarea la orele de Religie este opțională și se realizează exclusiv în baza unei solicitări scrise din partea părinților, a tutorelui legal sau a elevului major”, susține Agachi.

Preotul mai afirmă că, prin definiție, prozelitismul presupune încercarea de a atrage persoane din alte confesiuni sau fără apartenență religioasă, iar ora de Religie, desfășurată confesional și la cererea părinților sau a elevilor majori, nu urmărește convertirea altor persoane.

Reprezentantul Patriarhiei respinge și afirmația potrivit căreia elevii ar fi obligați să participe la slujbe pentru a obține note mari, precizând că evaluarea se bazează pe competențele și conținuturile prevăzute în programa școlară.

„Evaluarea elevilor vizează competențele și conținuturile prevăzute în programa școlară, nu frecvența participării la slujbele religioase și nici experiența lor spirituală personală. Acest lucru este evident atât din programele școlare, cât și din standardele de evaluare aflate în dezbatere publică”, susține Adrian Agachi.

În același mesaj, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei critică faptul că un membru al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților formulează, în opinia sa, acuzații grave fără a ține cont de cadrul legal și de modul în care se desfășoară disciplina Religie în școli.

Agachi susține că dezbaterea privind locul Religiei în sistemul de educație este legitimă, însă aceasta trebuie purtată „cu argumente, cu respect pentru adevăr și fără atribuirea unor intenții care nu pot fi demonstrate”.

Mesajul se încheie cu o solicitare explicită adresată deputatei USR. „Așteptăm scuzele pentru jignirile aduse Bisericii Ortodoxe Române, doamna Atanasiu. Aceste derapaje incalificabile nu pot fi trecute cu vederea”, a scris Adrian Agachi.

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Postarea reprezentantului BOR  a fost publicată cu secțiunea de comentarii dezactivată, astfel că utilizatorii Facebook nu au putut răspunde direct mesajului transmis.

Deputata a spus părinților să nu își înscrie copii la ora de religie

Reacția Patriarhiei vine după ce deputata USR Corina Atanasiu le-a cerut părinților, într-o postare pe Facebook să nu își mai înscrie copiii la ora de Religie, susținând că noile standarde de evaluare ar condiționa obținerea unor note mari de participarea elevilor la slujbele religioase. Patriarhia Română respinge însă această interpretare și afirmă că standardele aflate în dezbatere publică nu prevăd o astfel de condiționare.

”Dragi părinți, înscrierea copiilor la ora de Religie din școală a devenit inutilă! Redați copiilor acest timp valoros, lăsați-i să doarmă mai mult sau să se plictisească mai mult. Și plictiseala are rolul ei.Noile standarde de evaluare a elevilor la Disciplina Religie obligă elevii să meargă la slujbe. BOR a reușit și de astă dată să se folosească impecabil de ipocrizia și populismul deșănțat al unor factori de decizie din Ministerul Educației și reușește să facă obligatoriu, de la vârste fragede, mersul la biserică, dacă vrei ca elevul să ia notă mare. De aceea, vă îndemn să nu vă mai înscrieți copiii la această disciplină care nu mai înseamnă, iată, doar 1 oră pe săptămână, ci vreo 5. Și știu că mulți dintre dvs înscriați copiii la această disciplină pentru un 10 garantat care urca media la bursă. Nu mai e cazul. 10-le e condiționat de mersul la biserică. Poate, cu un efort de echipă, echipa părinților, reușim să ieșim din această ipocrizie generală. Nu, copiii noștri nu au nevoie de 13 ani de studiu al Religiei. Au nevoie să învețe să scrie și să citească, să socotească și să nu plimbe, peste 20 de ani, moaște pe câmp ca soluție la încălzirea globală și la deșertificare. Avem nevoie de niște viitori adulți cu minte flexibilă și conectată la realitatea lor. Nu știm cum va arăta regiunea noastră în 10 ani, nu știm cum va arăta piața muncii în 10 ani. Lucrul de care au cea mai puțină nevoie copiii noștri este să nu cerceteze, să nu verifice, să nu își dezvolte mintea și glanda criticii. Haideți, că ne-am prostit destul! Trebuie să ne oprim”, a scris Corina Atanasiu pe Facebook.

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