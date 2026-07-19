Anul școlar 2026–2027. Discipline opționale noi, schimbări la evaluare și calendarul complet al cursurilor și vacanțelor

Anul școlar 2026–2027 aduce mai multe noutăți. Școlile vor putea include discipline opționale noi, ar putea fi introduse noi reguli de evaluare la Religie, iar unele licee ar putea organiza concursuri separate de admitere în 2027.

Anul școlar 2026–2027 începe luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 18 iunie 2027. Ministerul Educației a pregătit o structură cu 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module, separate de perioade de vacanță.

Noul an școlar aduce și schimbări în oferta de discipline opționale, aplicarea treptată a noilor planuri-cadru pentru liceu, precum și reguli și calendare distincte pentru examenele naționale și admiterea la liceu.

Ce materii opționale pot studia elevii în anul școlar 2026–2027

În anul școlar 2026–2027, elevii de gimnaziu vor putea studia, în funcție de oferta fiecărei școli și de opțiunile exprimate de copii și părinți, două discipline noi: „Elemente de educație media digitală”, destinată clasei a VI-a, și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”, pentru elevii claselor a V-a–a VII-a.

Programele celor două materii au fost aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și fac parte din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, opționalul „Elemente de educație media digitală” urmărește formarea capacității elevilor de a analiza critic interacțiunea cu presa, tehnologiile digitale și diferitele tipuri de conținut media. Programa vizează înțelegerea influenței pe care acestea o au asupra copiilor și asupra societății, precum și folosirea responsabilă a mediului digital.

Opționalul „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” este structurat în funcție de vârsta elevilor. În clasa a V-a, activitățile sunt concentrate pe autocunoaștere, valori personale și luarea deciziilor, în clasa a VI-a, pe responsabilitate, colaborare și perseverență, iar în clasa a VII-a, pe influență pozitivă, reziliență, curaj și leadership colaborativ. Programa propune studii de caz, jocuri de rol, proiecte, activități artistice și exerciții de reflecție.

„Ambele discipline vizează competențe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aș bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare”, informa fostul ministru al Educației și Cercetării, Daniel David, într-un comunicat publicat la 22 decembrie 2025 pe site-ul oficial al instituției.

Școlile mai pot include în oferta proprie și alte discipline opționale aprobate la nivel național, ca „Educație digitală și abilități media”, „Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice”, „Strategii metacognitive” și „Managementul emoțiilor”. Ele sunt destinate elevilor de liceu, iar includerea lor în orar depinde de oferta fiecărei unități de învățământ și de alegerile elevilor, arată lista programelor școlare opționale publicată de Ministerul Educației și Cercetării.

În oferta școlilor va putea fi inclus și opționalul „Ora cu și pentru animale”, destinat elevilor din clasele a V-a și a VI-a. Disciplina a fost aprobată la nivel național și cuprinde teme despre protecția și îngrijirea animalelor, responsabilitatea față de acestea, prevenirea abandonului și relația dintre sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului.

Admiterea la liceu în 2027

Elevii care intră în clasa a VIII-a în toamna anului 2026 vor fi prima generație pentru care liceele vor putea organiza un concurs separat de admitere în clasa a IX-a. Examenul va avea loc după Evaluarea Națională și va putea fi organizat pentru anumite specializări sau pentru toate specializările unui liceu.

„Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50 la sută din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare”, arată Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Organizarea concursului nu va fi obligatorie. Fiecare liceu va putea decide dacă organizează examenul și pentru ce specializări. Concursul va cuprinde două probe la discipline care au legătură cu profilul ales. Disciplinele vor fi stabilite de liceu, însă subiectele vor fi standardizate și elaborate la nivel național.

Ce cred tinerii din generația Z despre biserici: „Pe lângă slujbă, statul în picioare două ore mă face să mă simt rău”

La concurs vor putea participa elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale. Pentru a fi admiși, candidații vor trebui să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre cele două probe organizate de liceu.

Elevii care nu participă la concurs sau care nu sunt admiși vor putea lua parte la repartizarea computerizată, pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate. Tot prin repartizare computerizată vor fi ocupate locurile rămase libere după concursurile organizate de licee.

Ministerul Educației arăta că liceele vor putea organiza probe de admitere suplimentare, pentru maximum 50% din locuri, începând cu anul 2027. Calendarul complet, metodologia și datele examenelor urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educației.

Cum se vor acorda notele la Religie

Modul de evaluare a elevilor la Religie ar putea fi schimbat din anul școlar 2026–2027, prin introducerea unor standarde naționale de evaluare pentru clasele primare și gimnaziale. Proiectul a fost lansat în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării la 13 iulie 2026 și prevede trei niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat.

„Standardele de evaluare descriu ce știe și ce poate face un elev pentru fiecare competență specifică din programa școlară”, arăta Ministerul Educației și Cercetării într-un comunicat publicat la 13 iulie 2026 pe site-ul oficial al instituției. Ministerul preciza că noile standarde ar urma să creeze premisele unei evaluări unitare, transparente și comparabile la nivel național, centrate pe competențele și progresul elevilor.

În cazul Religiei ortodoxe, documentele propuse includ, printre reperele de evaluare, participarea elevilor la slujbe și folosirea unor exemple din experiențele religioase personale. Pentru clasa I, de exemplu, nivelul avansat presupune descrierea unor elemente specifice bisericii, pornind de la participarea la slujbe și oferind exemple personale.

Cătălin Raiu, vicepreședintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, informa că pot apărea probleme de echitate între elevi.

„Pot exista situații: părinți cu dizabilități care nu-și pot duce copiii la biserică sau poate sunt în imposibilitatea de a-i transporta la o biserică pentru că este departe și varii motive de genul ăsta, care pot constitui ipostaze ale discriminării”, a declarat acesta pentru Edupedu.ro.

Va mai conta Evaluarea Națională, de la anul? Cum va funcționa examenul suplimentar de admitere la liceu

Documentele se află încă în consultare publică și pot suferi modificări înainte de aprobarea formei finale prin ordin de ministru.

Structura anului școlar 2026–2027

Anul școlar 2026–2027 începe la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, însă cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026. Pentru majoritatea elevilor, anul va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia vineri, 18 iunie 2027, potrivit Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194 din 9 februarie 2026.

Cursurile vor fi împărțite în cinci module:

• 7 septembrie–23 octombrie 2026;

• 2 noiembrie–22 decembrie 2026;

• 11 ianuarie–19 sau 26 februarie 2027, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar;

• 1 sau 8 martie–23 aprilie 2027;

• 5 mai–18 iunie 2027.

Elevii vor avea vacanță în perioadele 24 octombrie–1 noiembrie 2026, 23 decembrie 2026–10 ianuarie 2027 și 24 aprilie–4 mai 2027. Vacanța mobilă de o săptămână va fi stabilită de inspectoratele școlare în intervalul 22 februarie–7 martie 2027. Vacanța de vară va începe la 19 iunie și se va încheia la 5 septembrie 2027.

Pentru clasele a XII-a de zi și a XIII-a de la seral și frecvență redusă, cursurile se vor încheia la 4 iunie 2027, iar elevii de clasa a VIII-a vor termina școala la 11 iunie 2027. Clasele din filiera tehnologică, cu unele excepții, și cele din învățământul profesional vor încheia cursurile la 25 iunie 2027.