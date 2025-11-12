Parlamentul schimbă conducerile mai multor instituții în ședința de marți, 18 noiembrie

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se va întruni marți, 18 noiembrie, de la ora 13.00, pentru a discuta și vota schimbările din conducerile mai multor instituții.

Printre instituțiile vizate se numără Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de Televiziune (SRTv), potrivit Legislativului.

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței comune se află desemnarea noilor membri în consiliile de administrație ale SRR și SRTv, listele de candidați – titulari și supleanți – urmând să fie înaintate Birourilor permanente ale celor două Camere.

Termenul pentru depunerea propunerilor este luni, 17 noiembrie, la ora 10.00, iar marți, până la ora 11.00, Comisiile pentru cultură ale Senatului și Camerei Deputaților vor emite avizele necesare.