PSD, AUR și UDMR își împart conducerea ICR. O apropiată a lui Adrian Năstase preia șefia instituției

Senatul a numit marți, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votați Corina Încroșnatu ca președinte, Adriana Gae și Attila Weinberger - vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituției.

Pentru funcția de președinte al ICR, Corina Încrosnatu, propusă de grupul PSD, a primit în plenul Senatului 81 de voturi „pentru” şi 34 „împotrivă”, Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR - 18 voturi "pentru" şi 97 "împotrivă", Adrian Dupu, din partea Asociației ASTRA şi Asociației Euro-26 - 15 voturi "pentru" şi 100 "împotrivă" şi Liviu Jicman, fost preşedinte ICR, din partea uniunilor de creaţie - un vot "pentru" şi 114 "împotrivă", scrie Agerpres.

Pentru cele două posturi de vicepreşedinte, plenul i-a numit pe Adriana Gae, propusă de grupul parlamentar AUR, care a obţinut 73 voturi "pentru" şi 43 "împotrivă" şi pe Attila Weinberger, propus de grupul UDMR, cu 89 voturi "pentru" şi 27 "împotrivă".

Ceilalţi candidaţi pentru funcţia de vicepreşedinte au obţinut: Honorius Circa, propus de Asociaţia Euro-26, niciun vot "pentru" şi 116 "împotrivă", Mihai Firică, din partea Uniunii Scriitorilor din România, două voturi "pentru" şi 114 "împotrivă" şi Daniela Nane - Uniunea Realizatorilor de Film din România - 35 voturi "pentru" şi 81 "împotrivă".

USR: Încroșnatu e o apropiată a lui Adrian Năstase

USR a anunțat, marți, într-un comunicat de presă, că PSD s-a aliat cu extremiștii proruși din Senat și a reușit să o impună pe Corina-Raluca Încroșnatu, fostă vicepreședinte al Fundației Europene „Nicolae Titulescu”, condusă de Adrian Năstase, în fruntea Institutului Cultural Român.

„Astfel, PSD confirmă, încă o dată, alianța pe care a făcut-o cu partidele pro-ruse și cu care a votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului de coaliție condus de premierul Ilie Bolojan”, afirmă USR.