Video PSD și PNL au respins revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Proiectul AUR, susținut și de USR, a picat în Senat

Senatul a respins marți proiectul legislativ depus de parlamentarii AUR care propunea reintroducerea alegerii primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi, după ce PSD, PNL și UDMR s-au opus, în timp ce AUR, USR și senatorii formațiunii Pace–Întâi România au votat în favoarea proiectului.

Votul final a consemnat 48 de voturi „pentru”, 56 „împotrivă” și o abținere. Potrivit datelor publicate de Senat, AUR a adunat 25 de voturi pentru, USR a avut 16, Pace - Întâi România a numărat 5, iar doi senatori neafiliați au susținut, de asemenea, proiectul.

Împotrivă au votat 33 de senatori PSD, 12 de la PNL, opt de la UDMR și trei neafiliați.

Deși inițiativa aparține AUR, proiectul a fost susținut și de USR, partid care a pledat constant pentru revenirea la sistemul în două tururi.

În schimb, PSD a argumentat în plen că actualul mecanism, bazat pe un singur tur, este mai potrivit pentru administrația locală, potrivit Digi24.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a explicat că „în turul doi intervine tranzacția politică”, în timp ce alegerea într-un singur tur ar reflecta mai fidel opțiunea directă a cetățenilor pentru „gospodarul” comunității.



Proiectul va fi trimis Camerei Deputaților, care este forul decizional.

Argumentele inițiatorilor

În expunerea de motive, AUR a arătat că sistemul actual „și-a arătat limitele” și că alegerea într-un singur tur nu mai răspunde nevoilor comunităților locale. Inițiatorii a amintit că până în 2012 primarii și președinții de consilii județene erau aleși în două tururi, dacă niciun candidat nu obținea majoritatea absolută în primul tur.

Cum ar funcționa un sistem de alegere a primarilor în două tururi

Proiectul prevede ca un candidat să fie declarat ales din primul tur doar dacă obținea peste 50% din voturile valabil exprimate. În lipsa unei majorități, ar fi fost organizat un al doilea tur, la două săptămâni distanță, în care se vor bate primii doi candidați clasați.

Inițiativa reglementează și situațiile de balotaj. Dacă mai mulți candidați ar obține același număr de voturi pentru locul al doilea, toți ar fi intrat în turul decisiv, iar în cazul unei egalități și în turul doi, ar interveni organizarea unui nou scrutin în termen de două săptămâni.

Proiectul urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care va decide forma finală a legii.