Dominic Fritz, după votul din Senat pentru conducerea ICR: „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat miercuri, 3 iunie, votul din Senat privind noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), susținând că alianțele politice din Parlament ar demonstra existența unei majorități funcționale PSD–AUR.

„Majoritatea PSD-AUR a votat o colaboratoare a lui Adrian Năstase (propusă de PSD) și un colaborator al lui Călin Georgescu (propus de AUR) la șefia instituției care promovează cultura română în străinătate, ICR. Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Critici la adresa PSD și a AUR

Liderul USR afirmă că voturile din Parlament ridică semne de întrebare cu privire la coerența coalițiilor politice și la relația dintre PSD și AUR.

„Ne mai crede cineva când PSD vorbește despre o coaliție proeuropeană, când ne demonstrează zi de zi în Parlament că deja există o altă majoritate funcțională cu extremiștii?”, a transmis Fritz.

Acesta a mai susținut că votul pentru conducerea ICR nu ar fi un incident izolat, ci parte dintr-un tipar politic mai larg.

„Moțiunea de cenzură votată de PSD-AUR nu a fost un accident. A fost încă un pas într-o operațiune de salvare a PSD-ului începută de mult”, a afirmat liderul USR.

Declarații dure la adresa AUR

Dominic Fritz a continuat criticile la adresa formațiunii AUR, despre care spune că acționează diferit în spațiul public față de negocierile parlamentare.

„George Simion e cu gura mare în public, dar mereu cu un drăguț «să trăiți» pe buze atunci când PSD are nevoie de voturi în Parlament”, a mai spus acesta.

În opinia sa, colaborarea dintre PSD și AUR ar reprezenta „o majoritate de rezervă” în Parlament, în ciuda discursului proeuropean al social-democraților.

„Șarada PSD de a avea în același timp o majoritate de rezervă cu AUR și un guvern proeuropean nu poate fi validată de USR”, a subliniat Fritz.

Vot în Senat pentru conducerea ICR

Plenul Senatului a votat marți noua conducere a Institutului Cultural Român. Corina Încrosnatu, propusă de PSD, a fost aleasă președinte al instituției, cu 81 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”.

De asemenea, Adriana Gae, propusă de AUR, a fost votată cu 73 de voturi „pentru”, iar Attila Weinberger, propunerea UDMR, a primit 89 de voturi „pentru”.

ICR este instituția care promovează cultura română în străinătate, aflată sub control parlamentar.