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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Reducerile de taxe pot costa scump România. Economistul-șef al Raiffeisen avertizează: „Cea mai mare greșeală ar fi să facem pași înapoi”

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România se apropie de un moment decisiv în relația cu agențiile internaționale de rating, iar orice pas înapoi în procesul de reducere a deficitului bugetar poate împinge țara spre categoria „junk”, avertizează economistul-șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru.

Economistul Ionuţ Dumitru Foto: arhivă, adevăul
Economistul Ionuţ Dumitru Foto: arhivă, adevăul

Acesta a declarat, joi,25 iunie,  în marja Conferinței Anuale a AAFBR 2026, că țara trebuie să continue ajustarea fiscală începută anul trecut, după ce deficitul bugetar a ajuns la niveluri considerate foarte ridicate.

„România trebuie să facă o ajustare fiscală, pentru că am pornit de la un deficit bugetar uriaş. Ca să faci ajustarea fiscală trebuie să iei nişte măsuri. O parte din măsuri s-au luat deja anul trecut, a fost un cumul de măsuri care a dus la o reducere a deficitului bugetar, dar finanţatorii internaţionali care ne asigură finanţarea pentru deficitul bugetar şi pentru rostogolirea datoriei publice, plus agenţiile de rating, plus instituţiile internaţionale, cum ar fi Comisia Europeană, aşteaptă de la noi continuarea acestui parcurs de consolidare fiscală, care necesită un angajament politic ferm. Adică de ce ai nevoie de un guvern stabil? Pentru a putea implementa nişte măsuri care să ducă, în primul rând, ca prioritate imediată, la absorbţia banilor din PNRR”, a avertizat Ionuț Dumitru, potrivit Agerpres.

Economistul a atras atenția că România mai are la dispoziție puțin timp pentru îndeplinirea jaloanelor și reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depinde accesarea fondurilor europene rămase. 

„Doar ştim că mai avem foarte puţin timp şi avem de aprobat nişte măsuri care să conducă la atingerea miletones-urilor, a acelor jaloane pe care le avem de atins pentru a putea lua cât se poate de mult din acei bani. De asemenea, pentru bugetul pe anul următor, ai nevoie de nişte măsuri care să reducă deficitul bugetar de la şase şi ceva la sută din PIB, cât o să fie anul acesta, la ţinta pe care ne-am asumat-o şi să-l ducem la 3% în anii următori. Pentru astfel de măsuri, pentru astfel de decizii, ai nevoie de un guvern care să aibă puteri depline şi care să aibă şi susţinere în Parlament”, a precizat acesta. 

Agențiile de rating se pregătesc să reevalueze România

Economistul-șef al Raiffeisen Bank a explicat că mediul financiar urmărește cu atenție evoluțiile politice din România și din cauza apropiatelor evaluări ale agențiilor de rating.

„Trebuie luată o decizie: fie revii cu perspectiva la stabilă, care ar fi scenariul pozitiv, fie avem o reducere de rating”, a explicat acesta.

În opinia sa, lipsa unui guvern stabil și a unui angajament clar pentru consolidarea fiscală ar putea crește semnificativ riscul unei retrogradări.

Mai mult, Dumitru consideră că propunerile privind reducerile de taxe sau creșterile de cheltuieli, apărute în cadrul negocierilor pentru formarea Guvernului, reprezintă „un semnal extrem de negativ”.

„Cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale”, a avertizat economistul.

Întrebat despre posibilitatea ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, acesta a răspuns că riscul este unul ridicat dacă autoritățile transmit semnalul că abandonează procesul de reducere a deficitului.

„Păi riscul e mare dacă dăm acest semnal că facem paşi înapoi în termen de consolidare fiscală, adică dacă nu avem, spre exemplu, un guvern care să fie ancorat în această consolidare fiscală. (..) Dacă criza politică se prelungeşte foarte mult şi nu ai măsurile necesare pentru a absorbi bani europeni, pentru a pregăti bugetul pe 2027 şi pe anii următori atunci evident că riscurile de a avea o reducere de rating cresc”, a adăugat acesta.  

„Dau un semnal negativ agenţilor de rating”

Ionuț Dumitru a criticat și apariția unor discuții privind reducerea TVA sau alte relaxări fiscale la scurt timp după adoptarea măsurilor de consolidare bugetară.

„România a implementat un pachet foarte amplu de consolidare fiscală anul trecut - începutul anului acesta, care a redus deficitul de la 9 - 10% din PIB la 6%. Nu am încheiat acest parcurs, 6% din PIB este încă un deficit uriaş după orice standard. Să vii în momentul de faţă cu propuneri care alimentează şi nişte aşteptări nerealiste că poţi reduce taxele - apropo, după ce le-ai crescut, adică noi am crescut TVA-ul anul trecut ca să facem acest efort de consolidare fiscală, să ne reducem deficitele, şi la un an de zile, niciun an de zile, noi discutăm de reducere de TVA. Dăm o dovadă de neseriozitate în primul rând şi este o măsură care vine în contrasens cu ceea ce trebuie să facem. Astfel de semnale cu siguranţă dau un semnal negativ agenţilor de rating”, spune specialistul.

Ionuț Dumitru a participat joi la Conferința Anuală a AAFBR 2026, eveniment ajuns la cea de-a XVIII-a ediție și organizat de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România.

Tema conferinței din acest an a fost „Reconfigurarea modelului de creștere economică al României în context european și global”, dezbaterile fiind axate pe recalibrarea modelului economic și pe rolul sectoarelor strategice în creșterea competitivității economiei românești.

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