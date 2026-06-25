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Sindicaliștii din educație protestează la Parlament pentru modificarea legilor Educației. Peste 160.000 de semnături vor fi depuse

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Sindicaliştii din educaţie vor protesta joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Parlamentului, au anunţat reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”.  

Sindicaliștii din Educație protestează joi FOTO Inquam / Octav Ganea
Sindicaliștii din Educație protestează joi FOTO Inquam / Octav Ganea

Reprezentanţii angajaţilor din învăţământ vor depune peste 160.000 de semnături strânse pentru susţinerea unei iniţiative legislative menite să modifice şi să completeze Legile Educaţiei (Legile nr. 198/2023 şi nr. 199/2023). Ei cer anularea prevederilor din Legea nr. 141/2025, despre care spun că sunt dăunătoare sistemului educaţional.

Sindicaliştii solicită reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice anterioare și acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate.

De asemenea, aceștia cer organizarea separată a clasei a VIII-a şi burse egale cu salariul net al unui profesor debutant pentru studenţii de la licenţă didactică cu dublă specializare sau masterat didactic, „calculul corect” pentru tarifele la orele în regim de plata cu ora.

De asemenea, solicită sindicaliştii, liceenii medaliaţi la olimpiadele internaţionale îşi vor păstra bursa de excelenţă pe toată durata studiilor universitare de licenţă în România, dacă îşi menţin performanţa.

„Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, astfel încât anul şcolar 2026-2027 să înceapă în condiţii optime, atât pentru angajaţii din învăţământ, cât şi pentru beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional”, susţin sindicaliştii.

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